Авиакомпания Finnair планирует возобновить рейсы между Хельсинки и Москвой в апреле

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы Finnair, по текущим оценкам авиакомпании полеты в Москву начнутся в апреле 2021 года Ранее перевозчик сообщал о том, что рейсы могут возобновиться в начале марта. Сейчас Finnair осуществляет перелеты между Хельсинки и Петербургом, в декабре 2020 года рейсы между Москвой и Хельсинки возобновила российская авиакомпания «Аэрофлот».

Напомним, россиянам разрешили въезжать на территорию Финляндии с 1 октября — но только тем, кто владеет недвижимостью в стране. Также правительство смягчило условия для открытия границ с другими странами в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, туристические поездки остаются под запретом — он был продлен властями Финляндии еще в начале сентября и не отменялся.

Россия с 27 января возобновила авиасообщение с Финляндией, рейсы из Петербурга в Хельсинки совершаются 2 раза в неделю. Туристы, прибывающие в Финляндию из России, теперь подвергаются более строгому контролю на пограничных пунктах — с тестированием на коронавирус и требованием письменного свидетельства о состоянии здоровья. С 8 марта правительство Финляндии введет трехнедельный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.