Власти Финляндии намерены ввести режим ЧС из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

В минувшую среду, 24 февраля, в правительстве Финляндии прошли переговоры о росте числа заболевших из-за более высокой заражаемости «британским» штаммом коронавируса. Основной причиной для введения чрезвычайного положения является необходимость ограничить работу ресторанов — таким образом власти рассчитывают сократить количество заражений и исключить перегрузку системы здравоохранения.

Напомним, россиянам разрешили въезжать на территорию Финляндии с 1 октября — но только тем, кто владеет недвижимостью в стране. Также правительство смягчило условия для открытия границ с другими странами в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, туристические поездки остаются под запретом — он был продлен властями Финляндии еще в начале сентября и не отменялся.

Напомним, Россия с 27 января возобновила авиасообщение с Финляндией, рейсы из Петербурга в Хельсинки совершаются 2 раза в неделю. Туристы, прибывающие в Финляндию из России, теперь подвергаются более строгому контролю на пограничных пунктах — с тестированием на коронавирус и требованием письменного свидетельства о состоянии здоровья.