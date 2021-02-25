Власти Финляндии намерены ввести режим ЧС из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Правительство Финляндии планирует объявить о введении в стране чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает финское издание Yle.
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Фото: Shutterstock.com
В минувшую среду, 24 февраля, в правительстве Финляндии прошли переговоры о росте числа заболевших из-за более высокой заражаемости «британским» штаммом коронавируса. Основной причиной для введения чрезвычайного положения является необходимость ограничить работу ресторанов — таким образом власти рассчитывают сократить количество заражений и исключить перегрузку системы здравоохранения.
Напомним, россиянам разрешили въезжать на территорию Финляндии с 1 октября — но только тем, кто владеет недвижимостью в стране. Также правительство смягчило условия для открытия границ с другими странами в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, туристические поездки остаются под запретом — он был продлен властями Финляндии еще в начале сентября и не отменялся.
Напомним, Россия с 27 января возобновила авиасообщение с Финляндией, рейсы из Петербурга в Хельсинки совершаются 2 раза в неделю. Туристы, прибывающие в Финляндию из России, теперь подвергаются более строгому контролю на пограничных пунктах — с тестированием на коронавирус и требованием письменного свидетельства о состоянии здоровья.
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