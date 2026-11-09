Аэротакси, робот-винодел и полноценный компьютер в клавиатуре: главные изобретения 2026 года по версии Time

После пандемии многие компании перешли на гибридный формат работы. Сотрудники нередко появляются в офисе, но как такового стационарного места там у них уже нет. Проблема, конечно, отчасти решается ноутбуками, но многие люди предпочитают работать за большим экраном.

Это подтолкнуло инженеров Hewlett-Packard вернуться к старой идее компьютера, встроенного в клавиатуру. Такие модели были распространены в 1980-е годы (к примеру, Commodore 64 или Apple IIe), но тогда они представляли собой громоздкие устройства. Сейчас же пользователям предлагается устройство весом меньше килограмма и почти не отличающееся по своим габаритам от стандартной клавиатуры.