Аэротакси, робот-винодел и полноценный компьютер в клавиатуре: главные изобретения 2026 года по версии Time

Журнал Time опубликовал свой традиционный список главных изобретений 2026 года, которые «делают мир лучше, умнее и веселее». Второй год подряд в перечень попали сразу 300 новинок (раньше он состоял из 100, а позднее из 200 пунктов). Редакция Собака.ru подробно изучила список и выбрала 26 самых интересных изобретений.
1. HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC
Полноценный компьютер в клавиатуре
После пандемии многие компании перешли на гибридный формат работы. Сотрудники нередко появляются в офисе, но как такового стационарного места там у них уже нет. Проблема, конечно, отчасти решается ноутбуками, но многие люди предпочитают работать за большим экраном.
Это подтолкнуло инженеров Hewlett-Packard вернуться к старой идее компьютера, встроенного в клавиатуру. Такие модели были распространены в 1980-е годы (к примеру, Commodore 64 или Apple IIe), но тогда они представляли собой громоздкие устройства. Сейчас же пользователям предлагается устройство весом меньше килограмма и почти не отличающееся по своим габаритам от стандартной клавиатуры.
2. Кофе сорта эксельса
Ответ фермеров на изменение климата
Последние годы не щадят любителей кофе. Засухи, наводнения, неурожаи постоянно приводят к подорожанию зерна, а следовательно, и к росту цен на главный тонизирующий напиток. Лучше в ближайшее время не будет: наиболее популярные сорта — арабика и робуста — очень уязвимы к климатическим изменениям.
Фермеры по всему миру ищут ответ на этот вызов. Компания Excelsa Coffee Company предложила свой — активное выращивание сорта эксельса (родом он из Южного Судана), более устойчивый к засухам и болезням. «Мы видим в этом возможность сделать много хорошего для мира, помочь фермерам и вывести на рынок зерна лучшего качества», — цитирует Time сооснователя Excelsa Coffee Company Олин Паттерсон.
3. Merck Lipfendra
Возможный прорыв в борьбе с «плохим» холестерином
Больше половины россиян имеют повышенный уровень холестерина, что создает дополнительный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Снизить его — задача не из простых. Популярным методом является прием статинов (специальный тип препаратов), но это не всем помогает и может иметь серьезные «побочки».
Также существует лекарство Lipfendra — инъекционное средство, который позволяет организму выводить больше «плохого» холестерина. В 2026 году компания Merck представила этот препарат в виде таблеток, в июле он получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Производитель утверждает, что его разработка может понизить уровень холестерина на 60%.
4. Anker EufyMake Next-Gen
Домашний принтер для одежды
Профессиональная печать на одежде, как правило, требует серьезного оборудования, которое стоит десятки тысяч долларов. Компания Anker создала настольное устройство, которое позволяет печатать собственные рисунки на ткани и специальной термотрансферной пленке прямо дома.
«По сути, это демократизация того, что ранее было доступно только в условиях промышленного производства», — цитирует Time Алика Чжана, главу отдела разработки Anker. Заявлено, что устройство поступит в продажу в 2027 году (цена пока неизвестна).
5. Navee Fold P10
Сверхкомпактный электросамокат
Пока в разных городах мира ограничивают кикшеринги, производители ищут способ сделать личные электросамокаты максимально удобными и практичными. Так, компания Navee представила модель Fold P10, складывающуюся не вдвое, а втрое.
В итоге модель получается куда более компактной в сложенном виде. Плюс производитель предлагает батареи разной емкости, позволяя пользователю самому выбирать, какой аккумулятор нужен ему в данной поездке (что влияет на вес устройства).
6. Bria Fibo
Генеративный ИИ, который решает проблему авторских прав
Одна из главных этических (и юридических) проблем ИИ-бума — авторские права. Должна ли студия Ghibli получить компенсацию за миллионы изображений, которые были созданы по промту: «Преврати это фото в картинку в стиле Миядзаки»? Должна ли New York Times получить что-то за то, что OpenAI учит свои модели на текстах газеты?
Компания Bria, кажется, пытается найти решение — в этом году она выпустила инструмент Fibo. Он показывает разработчикам, какие оригинальные изображения были использованы для генерации нового, и позволяет выплачивать гонорар их авторам. Более того, пользователь видит, какие картинки послужили источником вдохновения для нейросети.
7. Brick
«Глупое» устройство для тех, кто борется за сокращение экранного времени
TikTok и YouTube, Telegram и Instagram*, новостные приложения и онлайн-игры — все это способно сделать вашу прокрастинацию бесконечной. Не удивительно, что в последние годы все чаще говорят о том, что людям необходимо сокращать экранное время.
Часто для этого предлагают вернуться к простым «звонилкам». Изобретатели Ти Джей Драйвер и Зак Насговиц предлагают менее радикальный вариант. Они создали Brick — небольшое устройство, которое не дает просто взять телефон и начать листать ленту. Идея простая — пользователь может ограничить возможность зайти в то или иное приложение. Чтобы снять блок, достаточно просто прикоснуться гаджетом к Brick. Казалось бы, совсем небольшое усилие, но, как утверждают создатели, даже его достаточно, чтобы помешать человеку отвлекаться «на автомате».
8. Ground Faba от компании Beyond
Новое слово в пищевых технологиях для тех, кто следит за потреблением белка
Как известно, в последние месяцы все любители диет просто помешались на белке. Продукты с высоким содержанием протеина — буквально писк моды. Что мотивирует производителей создавать все более эффективные способы получения белка с пищей.
Компания Beyond давно находится среди лидеров по производству растительного мяса. Не так давно они представили новую линейку, куда вошел фарш из бобов Фаба Ground Faba. Как утверждают в Time, по вкусу готовый фарш напоминает котлету для гамбургера, при этом одна порция содержит 27 граммов белка и 4 грамма клетчатки.
9. SpotitEarly Lucid
Собаки и ИИ против рака
Компания SpotitEarly решила использовать уникальный нюх собак для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Они предлагают клиентам дома сдать «образец дыхания» — дело в том, что при некоторых видах рака организм выделяет особые органические соединения, которые не чувствуются носом человека, но вполне улавливаются собакой.
Полученные образцы дают понюхать специально тренированным биглям, их реакция отслеживается искусственным интеллектом. Если животное почувствовало что-то неладное, то клиенту предлагается сдать дополнительные тесты. Утверждается, что такая система имеет до 94% чувствительности к онкологическим заболеваниям на ранней стадии. Ожидается, что коммерчески технология будет внедрена в следующем году.
10. Толстовка Royal Robbins Salathé Sun
Одежда, которая сама защищает от комаров
Любой, кто летом собирается на природу, берет с собой репеллент. Однако у использования химикатов есть всем понятные недостатки: риск аллергии, необходимость обновлять защиту, ущерб для экологии. Компания Royal Robbins предложила другой подход.
Она выпустила толстовку Salathé Sun Hoodie, ткань которой сама отталкивает насекомых. Утверждается, что одежда оказывается на 92% эффективна как в лабораторных, так и в полевых условиях.
11. Pila Mesh
Домашний аккумулятор
Перебои с электричеством знакомы не только жителям постсоветского пространства. Как пишет Time, с 2018 года, количество крупных перебоев электроснабжения выросло в США на 40%. Это создает спрос на резервные системы питания домашней сети.
Один из них — система Pila Mesh Home Battery. Она позволяет питать от аккумулятора домашние приборы во время отключений. Также есть вариант заряжать устройство по ночному тарифу, чтобы днем от него питать дом и экономить на счетах. Мы же напомним, что герои Собака.ru Владимир Млынчик и Артем Денисов создают аналогичные системы в Петербурге.
12. Urban Armor Gear
Чехол-спаситель для намокших смартфонов
Традиционный способ спасения телефонов, упавших в воду, — положить устройство в мешочек с рисом. Проблема в том, что способ не всегда работает. Именно с этим столкнулся изобретатель Элиот Харрис.
Потерпев неудачу с рисом, он задумался над более эффективным способом отвода влаги из техники. Так он создал DryOut — материал, который вытягивает капли из телефона. Утверждается, что это удается в 900 раз эффективнее, чем при использовании силикагеля. Теперь компания Urban Armor Gear выпустила специальный чехол из DryOut.
13. Thorvald от Saga Robotics
Робот-винодел
«Мучнистая плесень — грибковое заболевание, замедляющее рост растений и уничтожающее их плоды — поражает виноградные лозы во всех винодельческих регионах мира», — пишет Time.
Для борьбы со всеми этими вредителями необходимо опрыскивать лозы специальными химикатами, что дорого и вредно (как для рабочих, так и для экологии). Компания Saga Robotics представила специального робота, который по ночам облучает лозы ультрафиолетом, убивая споры плесени и активизируя естественную защиту растений. Машины уже работают в Калифорнии, и сейчас компания намерена расширить географию их применения на другие винодельческие регионы мира.
14. Biolinq Shine
Безыгольный глюкометр
Многие люди вынуждены мониторить уровень сахара в крови. Зачастую для этого приходится прокалывать кожу на пальце и собирать каплю крови. Однако не так давно одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США получило устройство Biolinq Shine.
По сути, это пластырь со светодиодным дисплеем, который за счет крошечных кремниевых сенсоров отслеживает уровень сахара в постоянном режиме. Сейчас пластырь продается в США только по рецепту, однако в начале 2027-го ожидается его поступление в свободный оборот.
15. RenCo
Кубики Lego для взрослых строителей
Строительство — крайне консервативная отрасль, которая довольно медленно внедряет инновации. Однако глобальный жилищный кризис диктует свои требования. Необходимо строить как можно быстрее и дешевле. Поэтому компания RenCo предложила новый материал для строительства — минерально-композитные блоки, которые соединяются друг с другом, как кубики Lego.
Утверждается, что материал устойчив к огню, плесени и сильному ветру. При этом блоки могут собирать даже неквалифицированные рабочие. Так, компания утверждает, что ее первый дом был построен во Флориде всего за 8 недель одиннадцатью неквалифицированными рабочими.
16. Star's Tech Starcrush
Борьба с гололедом без соли
Солить или не солить дороги? Каждый год споры вокруг этой темы вспыхивают с новой силой. У традиционного хлорида натрия есть много альтернатив: песок, мраморная крошка, но все они имеют недостатки (к примеру, использование крошки требует изменения практики очистки снега с дорожного полотна).
Еще один материал придумали в Южной Корее — измельченные кости морских звезд (инвазивного вида, который уничтожал плантации моллюсков и водорослей вблизи Корейского полуострова). Утверждается, что материал борется с гололедицей эффективнее, чем соль, но при этом почти не оказывает разрушительного воздействия на одежду и автомобили.
17. Glüxkind Rosa
Коляска для ребенка, которая сама себя толкает
Каждая мать знает, каково это — пытаться затолкать коляску на высокий, крутой пандус или идти с коляской в горку во время прогулки в парке. Изобретатели Энн и Хангер Хангеры предложили альтернативу — коляску на электроприводе.
Фактически она способна передвигаться самостоятельно, как беспилотный автомобиль. Однако главным образом она предназначена для того, чтобы облегчить подъем в гору или длительные прогулки. Также коляска оборудована динамиком, который может генерировать музыку или белый шум.
18. Fujifilm Instax Mini Evo Cinema
Камера мгновенной печати с возможностью снимать видео
Как это часто бывает, ностальгические гаджеты, позволяющие соприкоснуться с ушедшей эпохой, вскоре обзаводятся вполне современными функциями. К примеру, камеры с мгновенной проявкой снимков хороши всем, кроме того, что не позволяют снимать видео (что умеет любая современная камера).
Поэтому Fujifilm представила Instax Mini Evo Cinema снимать фото в режиме Polaroid и снимать видео, которое сохраняется на SD-карту. При этом на видео сразу можно наложить эффекты «вдохновленные столетней историей пленочных форматов».
19. Nuwave
Умная кружка, которая сама готовит кофе и чай
Кажется, что придумать что-то новое в смысле кухонной утвари довольно сложно. Есть термокружки, есть кружки с подогревом. Теперь пользователи могут приобрести кружку, которая сама умеет заваривать тонизирующие напитки.
Для этого необходимо засыпать молотый кофе или листья чая, добавить воду и выбрать необходимый режим. Устройство приготовит напиток нужной температуры (от 21°C до 96°C), из которого нужно будет только выбросить осадок. Кружка моется в посудомойке, поддерживает температуру до пяти часов и автоматически отключается, когда напиток выпит.
20. Recor Medical Paradise uRDN
Революционный метод снижения артериального давления
Повышенным давлением страдают от 41 до 54% россиян. Часто пациенты сталкиваются с тем, что лекарства не особенно помогают справиться с высоким давлением. Одна из возможных причин — гиперактивные нервы, окружающие сосуды в районе почек.
Чтобы справиться с этой проблемой, компания Recor Medical предложила метод, который с помощью ультразвука успокаивает нервные окончания. После такой процедуры в течение шести месяцев давление может снижаться в среднем на 19,6 пунктов.
21. DualShot Recorder
Приложение для одновременной вертикальной и горизонтальной съемки
Те, кто записывают ролики для разных платформ, сталкиваются с проблемой — видео можно записать с одного устройства или вертикальным, или горизонтальным. В итоге нужно либо делать два видео, либо использовать два разных устройства.
Проблему решает приложение DualShot Recorder, которое позволяет одновременно создавать и вертикальный, и горизонтальный ролик.
22. Dough Dissolve
Растворитель присохшего теста
«Думаю, момент озарения наступил, когда я в третий раз засорила слив, и моя семья сказала: “Больше нельзя печь хлеб в этом доме“», — цитирует Time Алекс Голд, соучредительницу Dough Dissolve. Этот эпизод подтолкнул женщину к изобретению средства, которое растворяет тесто, оставшееся на кухонной утвари.
Гель содержит растительные ферменты. Посуду в нем необходимо замочить на 10 минут, после чего, утверждает производитель, остатки теста можно легко смыть без риска засора.
23. Flex Shed
Строительные леса, которые не мешают пешеходам
Традиционная проблема больших городов — строительные леса то и дело перегораживают и без того небольшое пространство для пешеходов. В 2023 году власти Нью-Йорка решили что-то с этим сделать, объявив конкурс на разработку новых ограждений.
Победили конструкции компании Arup под названием Flex Shed и Rigid Shed. Они занимают меньше места на тротуаре, имеют прозрачную крышу и легко адаптируются под уличные конструкции и деревья.
24. Dyson CameraJet
Зубная щетка со встроенной камерой для максимально тщательной чистки зубов
В этом году компания Dyson представила необычное устройство — электрическую зубную щетку, оборудованную камерой. Странная, на первый взгляд, идея имеет свою логику.
Камера должна отслеживать остатки еды, чтобы сделать чистку зубов еще более тщательной. Кроме того, пользователь может сделать снимки полости рта и отправить лечащему стоматологу.
25. NovaKnee
Живые протезы для регенерации коленного сустава
Многие люди с возрастом сталкиваются с необходимостью делать протезирование коленного сустава. Это травматичная процедура, которая к тому же требует повторения через полтора-два десятилетия из-за износа протеза.
В Колумбийском университете предложили альтернативу — специальные биоразлагаемые каркасы, насыщенные стволовыми клетками. Они вживляются в сустав, способствуя регенерации хрящевой ткани. Доклинические испытания уже ведутся, ожидается, что технология будет доступна пациентам через несколько лет.
26. Joby Aviation
Аэротакси, которое уже летало над Нью-Йорком
Кажется, ни одна подборка изобретений (или обзор выставки технологий) не может обойтись без аэротакси. Летающие автомобили, компактные самолеты и вертолеты все время фигурируют в подобных материалах.
Подборка этого года не стала исключением. В ней упомянуто электротакси Joby Aviation, которое уже летало из центра Манхэттена в аэропорт им. Джона Кеннеди, впрочем, официального одобрения Федерального управления гражданской авиации США проект пока не получил.
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