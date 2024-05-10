Цена на кофе в России может вырасти на 15–35%

Оптовые цены на кофе сорта робуста растут на фоне проблем во Вьетнаме, который является крупнейшим производителем этого сорта в мире и переживает второй подряд сезон неурожая. Так, за месяц цены выросли уже 16,8%, что является рекордом с 1979 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на основателя российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александра Стрельникова.

Еще одна причина — сложности с перевозкой из-за геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Транспортным компаниям приходится делать дополнительный крюк через Южную Африку при поставках товаров из Азии в Европу. Эксперты также отмечают, что за последние семь лет чашка кофе подорожала более чем в два раза — на 118%.

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