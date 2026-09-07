Все помешались на белке! Он правда помогает похудеть? А риск рака не повышает? Протеиновые батончики вообще полезны?

Более значимая проблема, по мнению эксперта, заключается в том, в каком виде белок поступает в организм. К примеру, переработанное мясо по классификации Всемирной организации здравоохранения относится к первой группе канцерогенов (у связи этих продуктов с онкорисками самая большая доказательная база). А просто красное мясо относится лишь к вероятным канцерогенам. И здесь дело не в самом белке, а в том, что в первом варианте этому белку сопутствуют нитриты, другие соединения, которые формируются при жарке мяса до хрустящей корочки.

Важно уточнить, что не все мясо относится к категории возможных канцерогенов. Так что в принципе не будет ошибкой сказать, что белок белку — рознь. Между употреблением белого мяса и повышением риска рака связи нет, хотя белка в курице не меньше, чем в говядине.

Но самое главное — понимать, что у белка помимо некоторых негативных сторон, есть и существенные позитивные.

Полина Шило врач-онколог, химиотерапевт, член Медицинского совета фонда «Не напрасно», исполнительный директор Высшей школы онкологии «Когда мы потребляем достаточное количество белка и при этом даем себе хорошую рекомендованную физическую нагрузку, в том числе силовые тренировки, которые обязательно должны быть в расписании здорового человека, происходит набор мышечной массы тела. А адекватный количество мышц, снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний — первой причины смертей на планете. И в принципе, хороший мышечный каркас — абсолютно здоровый паттерн».

Молодильное яблочко мясо: правда, что белок замедляет старение?

В новой работе, опубликованной в Cell Metabolism, рассматривался тезис о том, что богатый белком рацион может способствовать продлению жизни и замедлению возрастных изменений. Ученые проанализировали и обобщили результаты более 350 исследований и связали антиэйдж-эффект белкового питания с тем, что белок активирует сигнальный путь mTORC1, который дает организму команду строить новые компоненты (так и растет мышечная масса) и регенерировать.

Но! Необходимо осознать, что рацион с упором на белок полезен только в том случае, если человек ведет активный образ жизни. Если же тело привыкло сидеть целый день на попе ровно и при этом mTORC1 работает постоянно, то высокое потребление белка имеет обратный эффект, а именно — препятствовать процессу аутофагии — естественной «самоочистке» клеток от поврежденных компонентов. Это может привести к накоплению клеточного «мусора», формированию хронического воспаления и, как следствие, ускоренному старению организма.

Идем на жировую: похудеть на белке реально?

А вот это хорошие новости: если пропадать в зале или регулярно тренироваться дома вы не можете, сравнительно высокое содержание белка — помним, злоупотреблять не стоит! — может снижать риск появления избыточной массы тела и развития ожирения. Почему? Белок обладает термогенным эффектом, то есть организм тратит тепло и дополнительные силы на его переваривание. В связи с этим специалисты рекомендуют ориентироваться на коэффициент физической активности (КФА, определить его можно здесь) для того, чтобы определить свою норму белка.

При КФА 1,4 доля белка в калорийности — 14%

КФА 1,6 — 13%

КФА 1,9 — 12,5%

КФА 2,2 — 12%

Эти цифры не должны запутать: в абсолютном выражении у людей с более высоким КФА потребность в белке выше, чем у людей с низким КФА.