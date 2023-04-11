От марсианской станции до искусственных хрящей: что можно будет напечатать на 3D-принтере уже в ближайшие годы

Искусственные хрящи

Болезни или травмы суставов — проблема, с которой рано или поздно сталкивается большинство людей. Сейчас сильно изношенные или поврежденные, к примеру, в результате спортивных травм суставы оперируют, иногда даже меняя на искусственные. Однако в будущем поврежденные хрящи можно будет не удалять, а восстанавливать. Если где-то ткань настолько истерлась, что в ней образовалась полость, то эту пустоту можно будет заполнить специальной «заплаткой», созданной на 3D-принтере из живых клеток.

Работы в этом направлении ведут в самых разных странах. В России этим занимаются специалисты университета ИТМО и в Национальном исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена. Им уже удалось напечатать хрящевые импланты, и они готовятся перейти к следующему этапу исследований.

«Мы подтвердили все механические свойства, необходимые для хрящевой ткани, также подтвердили метаболическую активность и выживаемость клеток в имплантах: они приживаются, делятся, растут. Все это обнаружено и доказано экспериментально, — рассказывает инженер-исследователь химико-биологического кластера ИТМО Виктория Егорова. — Сейчас мы переходим к печати фрагмента ткани, который будет уже непосредственно вживляться модельному животному».

Как полагает Егорова, первые операции по вживлению напечатанных таким образом хрящевых «заплаток» будут возможны уже к началу 2030. «Для меня успех такой технологии не выглядит, как "магазин" уже готовых имплантов. Это медицинская процедура, в которой учитывается индивидуальный дефект пациента, его возрастной, аллергический и гормональный фон, а также образ жизни. Именно в этом случае речь идет о персонализированной медицине, за которой и есть будущее в наукоемком и доказательном здравоохранении».