6 аргументов «За» и 6 аргументов «Против» электросамокатов в Петербурге. И как о кикшерингах спорят в других городах мира

«Жители устали терпеть»: почему люди требуют запрета кикшерингов

Вот уже третий месяц в Петербурге не утихают споры вокруг электросамокатов. Еще в апреле 2024 года группа «Центральный район за комфортную среду обитания» предложила провести референдум о полном запрете кикшеринга в городе. Получив отказ от городской и федеральной избирательных комиссий активисты теперь намерены опротестовать его в суде — соответствующий иск был подан 15 июня.

Параллельно городские власти объявили о планах ужесточить правила работы сервисов проката самокатов, а также вводят регулярные запреты этого вида транспорта в центральных районах в дни форумов и городских праздников. При этом аргументы активистов и Смольного довольно похожи.