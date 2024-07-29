6 аргументов «За» и 6 аргументов «Против» электросамокатов в Петербурге. И как о кикшерингах спорят в других городах мира

В центре Петербурга запрещают парковку электросамокатов — город стал первым мегаполисом России, который ввел такое ограничение (ранее Саратов запретил проезд по центральным улицам на этом виде транспорта)! Это далеко не первый эпизод борьбы вокруг судьбы кикшеринга в городе. Так, городские активисты борются за проведение референдума о запрете кикшерингов; власти все чаще обещают убрать этот вид транспорта с тротуаров; МВД конфискует прокатные самокаты — только в мае было изъято более 10 тысяч штук! Между тем эксперты-транспортники настаивают: кикшеринг помогает решить многие транспортные проблемы Петербурга. Редакция «Собака.ru» решила подробнее разобраться в аргументах сторон этого спора, а также выяснить, как эта проблема решалась в других городах и к чему это привело. Спойлер: в некоторых мировых столицах запрет электросамокатов привел к неожиданным результатам.
«Жители устали терпеть»: почему люди требуют запрета кикшерингов
Вот уже третий месяц в Петербурге не утихают споры вокруг электросамокатов. Еще в апреле 2024 года группа «Центральный район за комфортную среду обитания» предложила провести референдум о полном запрете кикшеринга в городе. Получив отказ от городской и федеральной избирательных комиссий активисты теперь намерены опротестовать его в суде — соответствующий иск был подан 15 июня.
Параллельно городские власти объявили о планах ужесточить правила работы сервисов проката самокатов, а также вводят регулярные запреты этого вида транспорта в центральных районах в дни форумов и городских праздников. При этом аргументы активистов и Смольного довольно похожи.
Аргумент 1: Безопасность
Ярослав Костров, глава группы «Центральный район за комфортную среду обитания»: Главная проблема — это безопасность. Самокаты носятся по тротуарам, это нужно остановить. Жители устали терпеть опасность, устали травмироваться и умирать из-за электросамокатов, именно поэтому они попросили нас организовать референдум (единственно возможная форма волеизъявления горожан), добиться проведения которого мы пытаемся до сих пор.
Александр Беглов
Губернатор Петербурга
Из выступления об итогах работы городского правительства в 2023 году:
Замначальника регионального УГИБДД отметил, что Управление, задача которого — обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, выступает категорически против передвижения СИМ по городским тротуарам.
Аргумент 2: Перегороженные тротуары
Андрей Бойцев, член группы «Центральный район за комфортную среду обитания»: Самокаты разбросаны повсюду — их оставляют у пешеходных переходов, у входов в парадные, на газонах.
Аргумент 3: Бесплатное использование городской земли
Андрей Бойцев, член группы «Центральный район за комфортную среду обитания»: У города должна быть воля к тому, чтобы контролировать использование своей земли и не допускать разбросанных по тротуарам самокатов. Но этого не происходит, более того, он не берет с кикшериновых операторов даже плату за использование городской земли, агрессивно занимаемой самокатами.
Точка для сезонной продажи фруктов разыгрывается на торгах, те, кто их выигрывают, платят деньги в казну. Почему-то с электросамокатами этого не происходит — земля под стоянки отводится бесплатно. Получаются двойные стандарты.
Аргумент 4: Налоги
Андрей Бойцев, член группы «Центральный район за комфортную среду обитания»: Насколько нам известно, большинство кикшерингов не платят налоги в Петербурге, за исключением, кажется, одного, имеющего здесь филиал. Все остальные делают отчисления в региональные бюджеты по месту регистрации компании. Получается, прибыли у них в Петербурге, а налоги идут в казну другого региона, вместо того чтобы оставаться здесь и идти на развитие той же самой велоинфраструктуры.
Пресс-служба правительства Петербурга
Из официального сообщения о подготовке законопроекта по ужесточению требований к сервисам проката самокатов:
В числе предложений также будет установка требований к организациям, осуществляющим указанную деятельность, в частности наличие у них статуса налогового резидента РФ.
Аргумент 5: Спор о штрафах
Андрей Бойцев, член группы «Центральный район за комфортную среду обитания»: Мы регулярно слышим о повышении штрафов за нарушение правил пользования самокатами. Однако штрафы эти идут не в бюджет города, даже не в федеральную казну, а на счета операторов.
Получается, город выделяет сотрудников бюджетных учреждений, получающих зарплату из наших с вами налогов, чтобы они фиксировали нарушения. При этом деньги от этого получают сервисы — город тратит казенные средства, а частная компания извлекает дополнительную прибыль.
Аргумент 6: Ответственность операторов
Андрей Бойцев, член группы «Центральный район за комфортную среду обитания»: В настоящее время использование самокатов регламентируется ПДД и соглашением между операторами и правительством города. Однако соглашение это, по сути, является декларацией. Пункт о том, что соглашение не влечет юридических и финансовых обязательств ни для одной из сторон, отдельно прописан в этом самом соглашении. Фактически мы не видим, чтобы компании несли ответственность за действия тех, кто ездит на их самокатах.
Сплошь и рядом мы видим, как это отсутствие реальной ответственности приводит к тому, что правила пользования самокатами регулярно нарушаются: на самокатах ездят по пешеходным переходам, бросают их где попало, катаются на них вдвоем. Операторы регулярно говорят о том, что намерены с этим бороться, но почему-то мы видим, что в реальности все остается как было.
«Люди голосуют за самокаты и ногами»: почему эксперты защищают самокаты?
Пока власти и активисты спорят о том, нужно ли ограничивать или вовсе запрещать кикшеринги, транспортные эксперты встают на их защиту. Они уверены, что этот вид транспорта вполне может быть не источником сложностей, а решением многих проблем:
«Я не вижу поводов для полного запрета кикшеринга, поскольку это альтернативный вид городского транспорта, который компенсирует недостатки существующей системы общественного транспорта в городе», — говорит в беседе с «Собака.ru» Алексей Смирнов, директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения».
Аргумент 1: Удобство индивидуальных поездок
Георгий Фролов, руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения»: Все корреспонденции в городе индивидуальны, а потому сеть общественного транспорта, рассчитанная на общественные перевозки, просто не может покрыть их все. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) позволяют горожанам, плохо охваченным сетью общественного транспорта, совершать свои индивидуальные корреспонденции, не прибегая к автомобилям и не увеличивая загруженность дорог и парковок. Такие индивидуальные поездки можно совершать как только на самокате от точки А до точки Б, так и с пересадкой на удобный маршрут метро, пригородных поездов или наземного транспорта.
Аргумент 2: Решение проблемы жителей новостроек
Георгий Фролов, руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения»: В новостройках жители голосуют за самокаты и ногами, и рублем. Каждое утро возле метро «Девяткино», «Улица Дыбенко», «Комендантский проспект» и других можно увидеть шеренги самокатов.
Сами по себе районы новостроек устроены так, что остановки имеют плохую доступность, а маршрутные сети не обеспечивают поездки к метро по кратчайшему пути. В отдельных случаях, как на «Проспекте Ветеранов», ситуация осложняется дорожными заторами. Про областные микрорайоны вообще отдельный разговор — выбор самокатов в условиях очередей на ПАЗик очевиден. Отдельным плюсом становится и то, что зоны завершения аренды самокатов быстрее покрывают новые дома, чем до них дотягиваются новые маршруты. Самый яркий здесь пример — намыв на Васильевском острове.
Аргумент 3: Самокаты удобнее общественного транспорта в часы-пик
Георгий Фролов, руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения»: В условиях отсутствия приоритета движения средняя скорость движения автобусов, троллейбусов и трамваев редко превосходит 15 км/ч, а ведь свой маршрут надо еще дождаться. Небольших скоростей в часы-пик достигает и личный транспорт, стоящий в пробках.
Даже с учетом действующих в Петербурге ограничений скорости самокатов не более 20 км/ч, средняя скорость движения по маршруту может составлять те же 15 км/ч, однако СИМ не надо ждать, а сам он может быть намного ближе остановки общественного транспорта.
Аргумент 4: Самокаты доступнее велосипедов
Георгий Фролов, руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения»: До появления кикшерингов в городах уже существовали сервисы проката велосипедов. Однако именно электросамокаты оказались удобнее и доступнее для людей всех возрастов и всех уровней физической подготовки. Тот факт, что мы вынуждены сейчас, наоборот, искать возможность исключить, например несовершеннолетних пользователей, характеризует самокаты именно с сильной стороны — пользоваться ими может любой.
Аргумент 5: Доступный вечерний и ночной транспорт
Георгий Фролов, руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения»: Многие горожане завершают свою активность вечером или ночью, когда либо часть маршрутов уже недоступна, либо транспорт вообще прекращает движение. Такси в такой ситуации может быть дорогостоящим, для каршеринга требуются водительские права, а пешая прогулка может быть или казаться опасной. Самокат в такой ситуации становится хорошей опцией.
Аргумент 6: Самокаты выручают в случае закрытия станций метро
Георгий Фролов, руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения»: Даже при самом таргетированном и массовом информировании тысячи пользователей закрываемых станций метро или маршрутов могут так и не узнать об изменениях. Еще сложнее ситуация при нештатных изменениях из-за аварий, ремонтов или ДТП.
Автотранспорт и наземный транспорт попадают в заторы и не всегда могут обеспечить возможность наверстать упущенное из-за временного закрытия или ограничения. Как недавно справедливо отметил коллега Даниил Воронин, есть еще и городские массовые мероприятия в центре города, когда перекрываются дороги и запрещается парковка. А в такой ситуации единственный выход, чтобы не идти пешком, — это самокаты, но и их сейчас стали ограничивать зачем-то в границах целых районов.
«Это действительно невероятно»: как ограничивают кикшеринги в других странах?
В последнее десятилетие электросамокаты быстро распространились практически по всем мегаполисам мира. Города по-разному отреагировали на стремительную экспансию этого вида транспорта. Некоторые стали запрещать новинку (к примеру, Париж), другие, напротив, решили их раздавать, а вернее, обменивать одни СИМ на другие (это произошло в Нью-Йорке)!
При этом в некоторых мегаполисах запрет самокатов имел самые неожиданные последствия, а в другие их решено было вернуть.
Париж
Французская столица стала самым известным примером городов, запретивших кикшеринги на своих улицах. Первые сервисы аренды электросамокатов появились там в 2018 году, однако несколько аварий, в том числе со смертельным исходом, подкосили репутацию этого вида транспорта. В итоге в 2023 году сервисы аренды самокаты были запрещены, что вызвало смешанную реакцию горожан. Кто-то горячо приветствовал это решение, кто-то принял его с сожалением.
Запрет не коснулся частных самокатов — для езды на них во Франции, кстати, необходима страховка. Мера предпринятая парижскими властями имела неожиданный эффект — парижане и туристы не отказались от Средств индивидуальной мобильности, просто вместо самокатов они стали использовать прокатные велосипеды. «Сегодня мы наблюдаем бум в сфере велосипедов, это действительно невероятно», — приводит издание Cities Today слова Натали Чичарелло, парижской чиновницы, отвечающей за микромобильность.
Как оказалось, велосипедная инфраструктура была не готова к такому наплыву велосипедистов. Сегодня в городе реализуется программа к ее расширению, приуроченная к летней Олимпиаде в Париже.
Монреаль и Копенгаген
Еще до того, как кикшеринги были запрещены в Париже, аналогичные меры были приняты в таких городах, как Барселона, Копенгаген и Монреаль. Правда, в некоторых мегаполисах власти спустя время решили дать электросамокатам послабление.
Так, Копенгаген, запрещавший кикшеринг в 2020 году, вернул электросамокаты уже в 2021 году. Правда, сервисы проката должны были работать по новым правилам, в частности, парковка в центре была запрещена. Монреаль, также запретивший прокатные электросамокаты в 2020 году, в 2023 году вновь разрешил кикшеринг, правда, только на территории городского парка Жан-Драпо.
Ньй-Йорк
В крупнейшем городе США также озаботились проблемой безопасности электросамокатов (а заодно и велосипедов с электроприводами). Правда, власти города больше беспокоили спонтанные возгорания аккумуляторов на этих транспортных средствах, которые приводили к трагедиям (всего на улицах города от подобных пожаров погибло 14 человек и еще 93 получили ожоги).
В 2023 году администрация города приняла закон, запрещающий прокат и продажу средств индивидуальной мобильности с аккумуляторами, не соответствующими требованиям. Вместо них город планировал раздавать или продавать по низкой цене СИМ с безопасными батареями (при этом был установлен лимит на количество таких обменов на одного человека).
Мальта и Ирландия
В некоторых страх проблему самокатов вынесли не на городской, а на общегосударственный уровень. Так, в 2023 году правительство Мальты решило запретить кикшеринг на территории всего государства. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Так, издание Malta Times назвало решение популистским.
«Если бы Мальта была примером устойчивого развития [общественного] транспорта, можно было бы подумать, что правительство выбирает разумный выход. Но запрет [на кикшеринг] вводится на острове, дороги которого забиты машинами (каждый день автомобильный парк страны пополняется на 50 машин) и перегруженной автобусной системой, которая не может справиться [со своими задачами]», — писала газета.
В свою очередь в Ирландии с мая 2024 года ввели ограничения для электросамокатов (как прокатных, так и частных). Ими не могут пользоваться подростки до 16 лет, а максимальная скорость СИМ была лимитирована порогом в 20 км/ч (несоблюдение правил повлечет за собой штраф). Также в стране развернута программа, призванная познакомить владельцев самокатов с правилами дорожного движения.
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