«Люкс на энергетическом рынке»: как выпускники Политеха Владимир Млынчик и Артем Денисов строят в Петербурге «русский Siemens»

Обводный канал, бывшая территория завода «Степан Разин». Когда-то здесь варили пиво, а сейчас владельцы небольших производств и складов арендуют исторические корпуса. К одному из них подъезжает синяя Tesla. Из нее выходит молодой человек лет 35 в розовой футболке Stockholm 1996. Это Владимир Млынчик, основатель компании Volts. Свой электрокар Владимир купил еще в конце 2010-х в Финляндии. В то время у него там был небольшой бизнес по установке солнечных батарей.

«Помню, как только я сел в эту машину, у меня отпали все вопросы о том, что Tesla переоцененная компания, а Маск занимается ерундой, — рассказывает основатель Volts. — Я понял, что это машина будущего».

Сейчас Владимир претендует на то, чтобы самому создавать технику будущего, во всяком случае, об этом говорится в миссии его компании, которая совмещает работу на консервативном энергетическом рынке с атмосферой модного стартапа. Сам предприниматель полагает, что в будущем Землю ждет развитие трех цивилизаций: людей, роботов и искусственного интеллекта — и всем им потребуется много электроэнергии. «Наша миссия — когда-нибудь обеспечить их доступной энергией», — говорит он.

Впрочем, пока планы несколько скромнее: Volts собирается установить в десятках тысяч загородных домов накопители энергии вместо шумных дизель-генераторов. Кроме этого, компания инвестирует в частные электростанции и прямо сейчас запускает производство аккумуляторов для кикшеринговых компаний — сегодня те используют в своих самокатах китайские батареи.