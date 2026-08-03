«Люкс на энергетическом рынке»: как выпускники Политеха Владимир Млынчик и Артем Денисов строят в Петербурге «русский Siemens»

Петербуржцы Владимир Млынчик и Артем Денисов бросают вызов китайским аккумуляторам. 4 года назад в исторических помещениях завода «Степан Разин» они запустили собственное производство премиальных накопителей энергии для частных домов. Их компания Volts уже вышла на рынки Ближнего Востока и попадает в сюжеты CNN. Среди их клиентов — футболисты и бизнесмены из списка Forbes. Прямо сейчас они делают первую партию аккумуляторов для российских кикшеринг-компаний (петербургские батареи должны заменить китайские). Собака.ru побеседовала с Владимиром и Артемом об энергетическом люксе и о мечте построить «русский Siemens» в Петербурге.
Владимир Млынчик, основатель компании Volts
Обводный канал, бывшая территория завода «Степан Разин». Когда-то здесь варили пиво, а сейчас владельцы небольших производств и складов арендуют исторические корпуса. К одному из них подъезжает синяя Tesla. Из нее выходит молодой человек лет 35 в розовой футболке Stockholm 1996. Это Владимир Млынчик, основатель компании Volts. Свой электрокар Владимир купил еще в конце 2010-х в Финляндии. В то время у него там был небольшой бизнес по установке солнечных батарей.
«Помню, как только я сел в эту машину, у меня отпали все вопросы о том, что Tesla переоцененная компания, а Маск занимается ерундой, — рассказывает основатель Volts. — Я понял, что это машина будущего».
Сейчас Владимир претендует на то, чтобы самому создавать технику будущего, во всяком случае, об этом говорится в миссии его компании, которая совмещает работу на консервативном энергетическом рынке с атмосферой модного стартапа. Сам предприниматель полагает, что в будущем Землю ждет развитие трех цивилизаций: людей, роботов и искусственного интеллекта — и всем им потребуется много электроэнергии. «Наша миссия — когда-нибудь обеспечить их доступной энергией», — говорит он.
Впрочем, пока планы несколько скромнее: Volts собирается установить в десятках тысяч загородных домов накопители энергии вместо шумных дизель-генераторов. Кроме этого, компания инвестирует в частные электростанции и прямо сейчас запускает производство аккумуляторов для кикшеринговых компаний — сегодня те используют в своих самокатах китайские батареи.
Артем Денисов, сооснователь компании Volts
«Некоторые думали, что мы европейская компания»
«Мы познакомились с Владимиром в 2006-м в питерском Политехе — оба поступили на электроэнергетику. Первого сентября был общий сбор первокурсников — там, на улице, в куче людей мы и встретились», — вспоминает Артем Денисов, еще один сооснователь Volts.
Оба молодых человека потомственные энергетики. Родители Артема окончили Томский Политех, работали в Узбекистане, потом переехали в Чайковский (сейчас это территория Пермского края). Отец Владимира, Виталий Млынчник, окончил ленинградский Политех, работал в Ленэнерго, а затем основал компанию «Энергокапитал».
«Артем из небольшого города Чайковского, медалист, а я родился в Петербурге, модный петербургский парень, — поясняет Владимир Млынчик. — Я ему показывал Петербург во всей красе, а он помогал мне решать сложные задачи по теоретическим основам электротехники. Нас объединил пытливый взгляд на мир, дерзкие мечты».
На третьем курсе дружба переросла в совместный бизнес — молодые люди стали проверять электрическое оборудование в домах и на предприятиях. На первых порах основатели сами брали приборы и выезжали к заказчикам.
Артем Денисов
Сооснователь компании Volts:
«Это был 2009-й год, очень интересный момент. Интернет уже появился, но такие консервативные услуги, как наши, через него массово не рекламировали. Все эти суровые энергетики работали через связи, через какие-то свои каналы. Мы же зашли через сеть. Я сам написал клевый сайт с англоязычным лого, благодаря эстетике которого некоторые считали, что мы европейская компания».
Постепенно бизнес разрастался, к середине 2010-х компания молодых людей «Квадро электрик» (входила в одноименную группу компаний, которую связывали с отцом Владимира, Виталием Млынчиком) стала заниматься сложными заказами по монтажу оборудования, проектированию электросетей и даже их строительством. В 2016-м Владимир стал лауреатом премии ТОП50 — самые знаменитые люди Петербурга.
Как писала «Фонтанка», к 2018-му году обороты компании доходили почти до 700 млн рублей. Однако затем история компании подошла к концу — в 2020-м ее признали банкротом. Сами партнеры не любят вспоминать то время, Владимир отмечает, что у предпринимателя, как у хирурга, есть небольшое кладбище, только не из пациентов, а из проектов.
«В те времена был определенный кризис в строительстве электрических сетей, — объясняет Артем. — Были разные заказчики, не все вели себя добросовестно, кто-то мог не оплачивать услуги. В конце концов мы пришли к тому, что, чтобы на этом зарабатывать, надо идти на какие-то сделки с совестью. Мы этого делать не хотели, а хотели заниматься передовыми вещами, связанными с новой энергетикой, более интеллектуальной работой».
Производство компании Volts
«Пауэрбанк для вашего загородного дома»
«В 2017 году рынка бытовых накопителей энергии практически не существовало — только появился первый анонс Tesla Powerwall. Мы понимали, что энергетика неизбежно будет двигаться в сторону распределенных систем, где каждый дом сможет стать более независимым. Поэтому начали разрабатывать собственный накопитель еще до того, как этот рынок сформировался», — говорит Александр Кияница, еще один из создателей Volts.
В то время Александр был студентом Политеха, он познакомился с руководителями тогда еще «Квадро электрик» там же, в университете, а если точнее, в дискуссионном клубе, где обсуждалось будущее энергетики. Вместе они решили сделать мощные аккумуляторы для частных домов. Эти устройства должны были заменить шумные дизель-генераторы, которым требуется топливо.
«По сути это большой “пауэрбанк” для вашего загородного дома, — поясняет Владимир Млынчик. — Когда у вас отключается электричество в централизованной сети, он сам переключается на накопитель и начинает питаться отсюда. Дом в 300 метров может сутки функционировать на этом аккумуляторе».
Новая компания по производству этих «пауэрбанков» получила название Volts. «Мы создавали не просто инженерное оборудование, а технологичный бытовой продукт, который сочетает функциональность, удобство и современный дизайн», — вспоминает Кияница.
Владимир Млынчик
Сооснователь компании Volts:
«Первые клиенты — это были такие техногики, бунтари и инноваторы, которые хотели попробовать что-то новое. В частности, мы предлагали им разработку проекта с подключением солнечных батарей. Многие хотели не просто умное устройство для электроснабжения дома, но и заряжать его не только от сети, но и от солнца, добывать солнечную энергию с его помощью».
Стартовые заказы были экспериментом. «К примеру, первый накопитель мы повесили в коттеджном поселке OSKO Village, — рассказывает Владимир. — Предложили заряжать аккумулятор ночью, а днем расходовать энергию, экономя на разнице тарифов. Через несколько месяцев клиент сказал, что счета выросли раз в пять. Оказалось, что мы повесили накопитель на морозе, он одновременно заряжался и разряжался. Мы сделали выводы — сейчас 9 из 10 домов там с нашими накопителями».
Несколько лет накопители собирались по несколько десятков штук в год на разных заводах. В 2022-м Volts объединилась с петербургскими инвестбанкирами (Владимиром Склряревским и Михаилом Бакулевым) и привлекла деньги инвесторов на создание собственного производства, как раз на «Степане Разине» (по словам Владимира, инвестиции в создание предприятия еще не окупились, но он ждет этого в течение «пары лет»).
Егор Чистяков, руководитель производства на заводе компании Volts
«Это дороже в производстве, зато безопаснее»
«Часть компонентов мы отдаем на аутсорс, часть производим сами. Из интересного — алюминиевые части делают на том же заводе, где строят самолеты. Условно говоря, здесь режут металл для будущих лайнеров, которые готовятся передать Росавиации, и тут же готовят детали для наших аккумуляторов», — объясняет начальник производства Егор Чистяков, он проводит экскурсию по небольшому заводу Volts.
В одной части цеха рабочие разбирают и собирают тайваньские инверторы (устройство, которое преобразует накопленный в батарее постоянный ток в переменный, необходимый для электроприборов). Рядом паяют платы управления устройством, в другой стороне собирают аккумуляторные батареи из отдельных ячеек китайского производства. Каждый из элементов (а их в батарее больше 200) проверяется на качество, после чего они собираются в единое устройство.
«Делается это по технологии ультразвуковой сварки, которую используют мировые лидеры: Tesla, Nissan, Mercedez, — говорит Чистяков. — Это дороже в производстве, зато безопаснее. Дело в том, что в ячейке придуман специальный клапан — если происходит короткое замыкание, то давление сбрасывается и батарея не загорается. Китайцы используют точечную сварку, которая перекрывает клапан. В результате мы видим новости о возгораниях электромобилей и самокатов».
По словам Егора, сейчас мощностей хватает на производство порядка 10 накопителей в день — немало, если учесть, что каждый стоит около 800 тысяч. За все же время компания продала около 1200 устройств. Как рассказывает Владимир, «среди клиентов есть футболисты сборной, руководители субъектов, люди из списка Forbes».
«Все наши 1200 накопителей объединены в одну IT-систему, мы мониторим каждый накопитель, можем исправлять ошибки удаленно, давать советы по эксплуатации, — говорит он. — Аналогичную задачу может решить дизель-генератор, который можно купить в три раза дешевле, правда, он шумит и его надо заправлять топливом. У нас получилось так выстроить маркетинг и позиционирование, что, продавая товар в несколько раз дороже товара-заменителя, мы все равно находим клиентов. За счет новых технологий, за счет тишины и чистоты, дизайна, софта для управления накопителем, за счет того, как мы подходим к клиенту. Получается такой люкс на энергетическом рынке».
Производстко компании Voltas
«Страна с энергодефицитом в некоторых регионах»
«Обычно у нас заявок на накопители порядка ста в день. Сейчас количество удвоилось», — говорит Владимир. По его словам, компания готовит к выходу на рынок новый продукт — бюджетный накопитель в четыре раза дешевле премиального. Емкость у него будет такая же, но не будет индивидуального проекта монтажа и помощи с подключением к сети или к солнечным панелям.
Владимир уверен, что даже после того, как топливный кризис станет менее острым, спрос на устройства не упадет (Volts рассчитывает продавать тысячи бюджетных устройств в год).
Владимир Млынчик
Сооснователь компании Volts:
«Глобально Россия из энергопрофицитной страны превратилась в страну с энергодефицитом в некоторых регионах. Сейчас на юге России электроэнергия стоит, почти как в Европе в дорогих странах — 15,5 рублей киловатт в час. Если поделить на доллар, это почти 20 долларовых центов. Так что домашняя солнечная электростанция окупится за несколько лет».
Пока же топливный кризис способствует и другим направлениям бизнеса — к примеру, продажам больших промышленных накопителей (их компания тоже производит). Они заметно мощнее бытовых и помещаются в большой контейнер. Как правило, их покупают крупные энергетические компании (чтобы стабилизировать сеть от неизбежных колебаний) или нефтяники для надежного электроснабжения скважин в удаленных районах. Сейчас, говорит Владимир, ими заинтересовались заправки, чтобы использовать для зарядки резко набирающих популярность электромобилей.
Также компания осваивает еще одну нишу — производство аккумуляторов для электросамокатов и электробайков. Российские кикшеринги и службы доставки обратились к компании с просьбой локализовать производство — сейчас батареи для них делают в Китае. «Мы собираем первую пилотную партию для крупнейшей IT-компании России. Мы оцениваем рынок аккумуляторов для средств индивидуальной мобильности минимум в 50 000 устройств ежегодно и готовы расширять свою производственную площадку [сообразно этому объему]», — рассуждает Владимир Млынчик.
Владимир Млынчик (крайний слева, спиной к камере) Александр Кияница (по центру) и Артем Денисов (четвертый слева) в ОАЭ
«Как Siemens, как Schneider Electric»
«У Volts есть бизнес в Эмиратах, мы открыли его еще в 2019 году. На одной выставке в Финляндии мы показывали продукцию Volts, к нам подошел руководитель одного инвестиционного фонда и сказал, что хочет пригласить нас в ОАЭ. Мы с трудом в это поверили, звучало довольно невероятно. В итоге мы получили инвестиции и правда начали там свой путь», — вспоминает Владимир Млынчик.
За последние годы Volts действительно начала осваивать зарубежные рынки, прежде всего в СНГ и на Ближнем Востоке. «К примеру, в Эмиратах есть железнодорожная станция Этихарт Рейл, она стоит в пустыне, где нет сети, — говорит Владимир, — мы установили там накопители, солнечную генерацию, дизель. Сейчас в Омане мы делаем, в том числе, концепцию энергоснабжения для крупнейшей на Ближнем Востоке креветочной фермы», — продолжает собеседник редакции.
«У нас есть стратегия на 40 лет вперед, — отмечает Владимир. — Наша амбиция — создать глобальную технологическую энергетическую компанию, как Siemens, как Schneider Electric, с центром в Петербурге, так как считаем наш город колыбелью мировой электроэнергетики (например, Невский проспект — первая в мире улица, полностью оснащенная электрическим освещением). У всех больших стран есть такие компании, а у России нет. У нас вся жизнь впереди, чтобы ее создать».
Артем Денисов
Сооснователь компании Volts:
«Российские инженеры отличаются творческой жилкой, они умеют разрабатывать нестандартные идеи. Возможно, дело в ограничении ресурсов или в условиях. Может, нам просто это интересно! Но наши ребята часто считаются более инновационными, новаторскими. Я думаю, надо развивать именно преимущество, культивировать, в том числе в культуре нашей компании. Ведь на этом может быть основано наше общее преимущество в мировом пространстве».
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