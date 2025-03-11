Резкий рост цен «почти остановил» глобальную торговлю кофе! Что происходит? Останемся без напитка? Сколько будет стоить чашка?

Кофейный рынок переживает нелегкие времена: с ноября биржевые индексы на арабику подскочили в полтора раза. Как сообщается, такой скачок уже повлиял глобальную торговлю как зерном, так и готовой продукцией. Почему разразился кризис? И как он повлияет на цены в магазинах и кофейнях? Разбираемся вместе в материале Собака.ru.
Глобальная торговля кофе практически замерла из-за резкого роста биржевых цен на зерна арабики. Об этом в начале марта сообщило британское информационное агентство Reuters.
Так с ноября 2024 года по февраль 2025-го стоимость фьючерсных контрактов на поставки арабики подскочили на Нью-Йоркской бирже на 70%, последовательно несколько раз обновив исторический рекорд. И хотя с тех пор стоимость зерен на торгах несколько снизилась, она все еще почти на 60% выше, чем минувшей осенью.
А разве на кофе тоже бывают фьючерсы? Как и многие ценные товары (к примеру, нефть или золото) кофе торгуется на бирже, в том числе по системе фьючерсов, то есть контрактов на будущие поставки. Самыми крупными мировыми площадками для продажи зерен являются ICE (International Coffee Exchange) в Нью-Йорке, где заключаются контракты на поставку арабики и International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) в Лондоне, там торгуют сортом рабуста.
На этом фоне, пишут британские журналисты, глобальные кофейные трейдеры сократили свои текущие закупки «до минимума», покупая лишь тот товар, который нужен здесь и сейчас, отказываясь от создания запасов. Так, говорится в материале британского издания, кофейные склады, расположенные вблизи портов на побережье США, сейчас лишь «наполовину заполнены».
Ольга Яровикова
Создательница бренда Amazing Cacao:
[Информация о почти полной «остановке глобальной кофейной торговли»] соответствует действительности. Из-за роста цен на кофе обжарщики почти прекратили закупки зерен арабики. Компаниям не хватает денег, чтобы пополнить годовые запасы.
Впрочем, основатель компании «Сварщица Екатерина» Дмитрий Бородай настаивает, что слова о практически полной остановке торговли являются преувеличением. «Такой громкий заголовок не соответствует действительности, если кофе торгуется, он торгуется всегда. Вопрос в том, что цены могут быть высокими или низкими», — говорит он.
Почему так выросли биржевые цены?
Как всегда, когда речь идет о резких скачках цен на какой-то товар, причин у резкого подорожания кофе сразу несколько. Во-первых, даже сейчас, спустя почти два года после официального завершения пандемии, кофейная отрасль полностью не оправилась от ее последствий, таких как нарушения цепочек поставки, финансовые проблемы у производителей (тот факт, что преодоление наследия коронавируса займет у кофейной отрасли несколько лет, предсказывали еще в 2020–2021 годах). Кроме того, на цены влияет глобальная инфляция, разгону которой также способствовала пандемия.
Во-вторых, несмотря на то, что локдауны остались в прошлом, отрасль морских перевозок продолжает переживать непростые времена. Причинами тому называют геополитическую напряженность, нехватку рабочих рук и финансовые сложности во всем мире. «В конце 2024 года Мы наблюдали задержки поставок кофе в 2–6 месяцев из-за хаоса в портах и судоходных линиях, — рассказывает редакции Собака.ru совладелец компании Sibaristica Илья Сорокин. — Так, кофе, доставляемый в терминалы Сантоса (Бразилия, — прим. Собака.ru) стоял там месяц и дольше, не выходя на воду».
В-третьих, как указывает совладелец группы компаний «Больше Кофе Ростерс» Николай Яланский, цены вверх толкает рост спроса. Так, в 2024 году объемы мирового рынка кофе увеличились на 12% по сравнению с 2023-м.
В-четвертых, по кофейной отрасли бьет потенциальное ужесточение европейских правил. Согласно новому регламенту, производители таких товаров, как кофе, какао, каучук, при поставках в ЕС должны будут подтверждать, что их продукция получена без ущерба для лесов, что требует дополнительных затрат от производителей. Документ должен был вступить в силу в декабре 2024 года, однако затем его внедрение было перенесено на конец 2025-го, но «это не успокоило рынок» констатирует Илья Сорокин из Sibaristica.
Наконец, в-пятых, кофейная индустрия испытывает все больше давление климатического кризиса. Так, один из главных мировых производителей кофе — Бразилия — в 2024 году столкнулась с «самой сильной засухой в истории». Аналогичные проблемы испытывал и другой лидер индустрии — Вьетнам.
Как это уже сказалось доступности кофе в мире?
Естественным образом, резкий рост цен на бирже приводит к повышению цен для конечного потребителя и не только. Как рассказал Reuters, директор одной из крупных американских обжарочных компаний, торговые сети долго торговались по поводу отпускных цен. «Переговоры тянулись долго, и в некоторых магазинах на полках стала ощущаться нехватка кофе», — говорится в материале британского издания.
Более того, как рассказал журналистам гендиректор эквадорского производителя растворимого кофе Elcafe Ренан Чуэйри, его компании впервые до марта не удалось заключить контракты на поставку всей продукции, которую планируется выпустить в этом году.
«Обычно [к этому времени] у нас уже все распродано, сейчас же мы продали менее 30% продукции», — сказал он.
Что происходит в России?
«Волатильность на кофейной бирже и, как следствие, увеличение отгрузочных цен поставщиками и экспортерами, конечно же, напрямую влияют на потребителя в России», — поясняет в беседе с Собака.ru Илья Сорокин из компании Sibaristica.
Дело в том, что большая часть российских обжарщиков кофе покупают зерна не напрямую у производителей, а как раз у глобальных трейдеров, объясняет механизм этой связи Ольга Яровикова из компании Amazing Cacao. «Отсутствие товара у трейдеров или высокие цены [на бирже] ведут к повышению [стоимости кофе] в России», — добавляет Яровикова.
В итоге, как писало издание «Ведомости», крупнейшие поставщики еще в начале года предупредили торговые сети о 20%-м росте отпускных цен на зерновой кофе. В целом, как заявил в интервью РБК гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия 2025 год «будет большим испытанием для любителей кофе в России».
Ольга Яровикова
Создательница бренда Amazing Cacao:
Чего ждать российским потребителям на российском рынке? Снижения качества и уменьшение ассортимента. И, конечно, повышения цен на 20–40% в зависимости от цепочек поставки [конкретного производителя].
Что подорожает сильнее всего?
Как поясняет в беседе с Собака.ru Дмитрий Бородай из компании «Сварщица Екатерина», «биржевые цены на кофе в первую очередь затрагивают массмаркет». Хотя подорожание может коснуться не всех марок, предполагает он. «Некоторые [бренды], стоят в магазинах как год-полтора назад, что удивительно, ведь из цены в принципе уже не покрывают затрат производителей, как они сдерживают цены, я не знаю», — говорит он.
Покупатели элитных сортов кофе, полагает Ольга Яровикова из компании Amazing Cacao почувствуют сужение выбора. Последствия роста цен почувствуют и покупатели растворимого кофе, но, продолжает собеседница редакции, «в меньшей степени».
Дмитрий Бородай
Основатель компании «Сварщица Екатерина»:
Каждый участник будет реагировать по-своему. Скорее всего сетевые кофейни будут снижать качество сырья. Кто-то будет поднимать цены, ну собственно кофейни поднимают цены без остановки, наверное, с середины прошлого года. Как из-за общероссийской рублевой инфляции так и из-за цен на кофе.
Также Илья Сорокин из компании Sibaristica полагает, что некоторые российские производители откажутся от сырья из Южной и Центральной Америки в пользу африканского, цены на которое поднялись не так сильно.
«Мы знаем, что несколько обжарщиков в России уже отказываются от кофе из Бразилии на последующие полгода, — говорит Сорокин, — Сейчас мы видим изменения на рынке, где больше внимания и больше предпочтения отдается кофе из Африки». Впрочем, добавляет собеседник редакции, подобное изменение географии, «может иметь также позитивные последствия, так как африканский кофе из Руанды или Эфиопии вовсе не обязательно уступают в качестве бразильскому или из Гондураса, а зачастую и превосходят их».
Когда ситуация стабилизируется?
В целом, эксперты рынка уже видят проблеск надежды «новый урожай собирают летом, — говорит Илья Сорокин из компании Sibaristica, — по нему прогнозы благоприятные. В Бразилии сейчас нет заморозков, прошли дожди, погода остается теплой. Рынок ожидает неплохой урожай».
Однако, говорит Ольга Яровикова из Amazing Cacao ждать возвращения цен к показателям 2024 года не приходится. Примерно так же на ситуацию смотрит и Дмитрий Бородай из компании «Сварщица Екатерина».
«К старым ценам в этом мире уже не вернется ничего, поскольку существует общемировая инфляция, — говорит он. — Сейчас профессиональные участники рынка ждут, что разрешения ситуации в конце апреля. Все зависит от окончательной статистики по бразильскому урожаю».
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