Резкий рост цен «почти остановил» глобальную торговлю кофе! Что происходит? Останемся без напитка? Сколько будет стоить чашка?

Почему так выросли биржевые цены?

Как всегда, когда речь идет о резких скачках цен на какой-то товар, причин у резкого подорожания кофе сразу несколько. Во-первых, даже сейчас, спустя почти два года после официального завершения пандемии, кофейная отрасль полностью не оправилась от ее последствий, таких как нарушения цепочек поставки, финансовые проблемы у производителей (тот факт, что преодоление наследия коронавируса займет у кофейной отрасли несколько лет, предсказывали еще в 2020–2021 годах). Кроме того, на цены влияет глобальная инфляция, разгону которой также способствовала пандемия.

Во-вторых, несмотря на то, что локдауны остались в прошлом, отрасль морских перевозок продолжает переживать непростые времена. Причинами тому называют геополитическую напряженность, нехватку рабочих рук и финансовые сложности во всем мире. «В конце 2024 года Мы наблюдали задержки поставок кофе в 2–6 месяцев из-за хаоса в портах и судоходных линиях, — рассказывает редакции Собака.ru совладелец компании Sibaristica Илья Сорокин. — Так, кофе, доставляемый в терминалы Сантоса (Бразилия, — прим. Собака.ru) стоял там месяц и дольше, не выходя на воду».

В-третьих, как указывает совладелец группы компаний «Больше Кофе Ростерс» Николай Яланский, цены вверх толкает рост спроса. Так, в 2024 году объемы мирового рынка кофе увеличились на 12% по сравнению с 2023-м.

В-четвертых, по кофейной отрасли бьет потенциальное ужесточение европейских правил. Согласно новому регламенту, производители таких товаров, как кофе, какао, каучук, при поставках в ЕС должны будут подтверждать, что их продукция получена без ущерба для лесов, что требует дополнительных затрат от производителей. Документ должен был вступить в силу в декабре 2024 года, однако затем его внедрение было перенесено на конец 2025-го, но «это не успокоило рынок» констатирует Илья Сорокин из Sibaristica.

Наконец, в-пятых, кофейная индустрия испытывает все больше давление климатического кризиса. Так, один из главных мировых производителей кофе — Бразилия — в 2024 году столкнулась с «самой сильной засухой в истории». Аналогичные проблемы испытывал и другой лидер индустрии — Вьетнам.