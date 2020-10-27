Стоимость приложений в российском AppStore повысится. Уже на этой неделе

Согласно обновленному графику цен на платные приложения в AppStore, их минимальная стоимость возрастет на 24 рубля — до 99 рублей. Остальные цены вырастут с 149 до 179 рублей, с 229 до 279, с 299 до 379 и с 379 до 449 рублей.

Повышение цен произойдет уже на этой неделе для пользователей из России, Бразилии, Индии, Индонезии, Колумбии и Южной Африки в связи с изменением налогов и курсов валют. Повышение стоимости не распространится на автоматически возобновляемые подписки.

Напомним, ранее Apple повысила цены на AirPods, AirPods Pro, Apple TV и зарядный чехол Smart Battery Case в России после презентации новых iPhone.

13 октября в штаб-квартире Apple Park в Купертино прошла очередная презентация Apple. Компания представила новые продукты — умную колонку для дома HomePod mini, первые смартфоны с поддержкой 5G iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — поддерживающие пятое поколение сетей связи и впервые возможность записи видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.