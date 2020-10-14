Apple повысила цены на AirPods, Apple TV и некоторые аксессуары в России после презентации новых iPhone

До презентации iPhone 12-го поколения стоимость AirPods второго поколения с обычным футляром составляла 13 490 рублей, после презентации — 15 990. Стоимость AirPods второго поколения с футляром, поддерживающим беспроводную зарядку, увеличилась с 15 990 до 19 990 рублей. AirPods Pro стали дороже для россиян на 4 тысячи рублей — их стоимость поднялась с 20 990 до 24 990 рублей.

Подорожали для российских пользователей приставки Apple TV 4K. За версию с 32 гигабайтами памяти теперь просят 16 990 вместо 13 490 рублей, за версию с 64 гигабайтами — 18 990 рублей вместо 14 990. Также дороже стал зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro. Его стоимость до презентации составляла 11 176 рублей, после — 13 990.

Вчера, 13 октября, в штаб-квартире Apple Park в Купертино прошла очередная презентация Apple. Компания представила новые продукты — умную колонку для дома HomePod mini, первые смартфоны с поддержкой 5G iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — поддерживающие пятое поколение сетей связи и впервые возможность записи видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.