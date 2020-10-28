В новейшей версии iOS Apple начала показывать собственные поисковые результаты и направлять напрямую на веб-сайты, когда пользователь вводит запрос с домашнего экрана. Кроме того, больше двух лет назад компания заключила договор сотрудничества с бывшим руководителем поискового подразделения Google, который работает над виртуальным помощником Siri.

20 октября в США официально стартовал процесс, в рамках которого Министерство юстиции и прокуроры 11 штатов подали к Google иск о злоупотреблении монопольным положением на рынке поиска и интернет-рекламы. В качестве примера в деле приводится сотрудничество Google и Apple, которое сделало поисковик Google практически единственным поисковиком, встроенным в браузер Safari.

Напомним, из-за изменения налогов и курсов валют корпорация Apple повышает цены в российском AppStore. Уже на этой неделе минимальная стоимость платного приложения в России возрастет до 99 рублей. Ранее Apple повысила цены на AirPods, AirPods Pro, Apple TV и зарядный чехол Smart Battery Case в России после презентации новых iPhone.

13 октября в штаб-квартире Apple Park в Купертино прошла очередная презентация Apple. Компания представила новые продукты — умную колонку для дома HomePod mini, первые смартфоны с поддержкой 5G iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — поддерживающие пятое поколение сетей связи и впервые возможность записи видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.