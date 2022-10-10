Нобелевскую премию в области экономики в 2022 году присудили за исследования финансовых кризисов

Нобелевскую премию в области экономики в 2022 году присудили Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу. Они удостоились награды Sveriges Riksbank «за исследования банков и финансовых кризисов».
«Лауреаты этого года в области экономических наук Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод в их исследовании заключается в том, почему жизненно важно избегать банковских крахов», — отмечают в Нобелевском комитете. По словам председателя комитета по присуждению премии в области экономических наук Торе Эллингсена, «идеи лауреатов улучшили нашу способность избегать как серьезных кризисов, так и дорогостоящих мер по спасению».
В частности, Бен Бернанке анализировал Великую депрессию 1930-х годов — изучал то, как банковские операции стали решающим фактором в том, что кризис стал настолько глубоким и затяжным. Когда банки рухнули, ценная информация о заемщиках была утеряна и не могла быть быстро восстановлена — способность общества направлять сбережения на производственные инвестиции была серьезно снижена.
Напомним, лауреатами Нобелевской премии в области экономики в 2021 году стали Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Награда была присуждена за «выводы о причине и следствии из естественных экспериментов», а также «новое понимание рынка труда».
Ранее также объявили лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2022 году. Им стал шведский биолог Сванте Паабо, удостоенный награды «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека». Премию по физике получили Ален Аспект, Джон Ф. Клаузер и Антон Цайлингер. Награда присуждена за «эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике». Лауреатами в области химии стали Каролин Р. Бертоцци, Мортен Мелдал и Барри Шарплесс, удостоенные награды за «развитие щелочной химии и биоортогональной химии». Нобелевскую премию по литературе присудили французской писательнице Анни Эрно.
Нобелевскую премию мира в 2022 году получила российская правозащитная организация «Мемориал» (внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента).
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