Нобелевскую премию в области экономики в 2022 году присудили за исследования финансовых кризисов

«Лауреаты этого года в области экономических наук Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод в их исследовании заключается в том, почему жизненно важно избегать банковских крахов», — отмечают в Нобелевском комитете. По словам председателя комитета по присуждению премии в области экономических наук Торе Эллингсена, «идеи лауреатов улучшили нашу способность избегать как серьезных кризисов, так и дорогостоящих мер по спасению».

В частности, Бен Бернанке анализировал Великую депрессию 1930-х годов — изучал то, как банковские операции стали решающим фактором в том, что кризис стал настолько глубоким и затяжным. Когда банки рухнули, ценная информация о заемщиках была утеряна и не могла быть быстро восстановлена — способность общества направлять сбережения на производственные инвестиции была серьезно снижена.