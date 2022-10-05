Нобелевскую премию по химии в 2022 году присудили за «развитие щелочной химии и биоортогональной химии»

Нобелевский комитет О присуждении премии за «развитие щелочной химии и биоортогональной химии»: Нобелевская премия по химии 2022 года присуждается за то, чтобы упростить сложные процессы. Барри Шарплесс и Мортен Мелдал заложили основу функциональной формы химии — «химии щелчков», в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются друг с другом. Кэролин Бертоцци вывела «химию щелчков» на новый уровень и начала использовать ее в живых организмах. Химиками уже давно движет желание создавать все более сложные молекулы. В фармацевтических исследованиях это часто связано с искусственным воссозданием природных молекул с лечебными свойствами. Это привело ко многим замечательным молекулярным конструкциям, но они, как правило, отнимают много времени и очень дороги в производстве.

«В этом году премия по химии присуждается за то, чтобы не усложнять вопросы, а работать с тем, что легко и непринужденно. Функциональные молекулы могут быть созданы даже простым путем», — говорит председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Оквист.

Как отмечают в Нобелевском комитете, данные реакции в настоящее время используются во всем мире для исследования клеток и отслеживания биологических процессов. Используя биоортогональные реакции, исследователи улучшили нацеленность противораковых препаратов, которые в настоящее время проходят клинические испытания. «Щелчковая химия и биоортогональные реакции перенесли химию в эпоху функционализма. Это приносит величайшую пользу человечеству», — резюмировали эксперты.

Каролин Рут Бертоцци — американский ученый-химик, профессор Стэнфордского университета, бывший директор нанотехнологического исследовательского центра Molecular Foundry в Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли.

Мортен Мелдал — датский химик, профессор химии в Копенгагенском университете в Копенгагене. Наиболее известен развитием реакции щелчка CuAAC, параллельно, но независимо от Валерия Фокина и Барри Шарплесса.

Барри Шарплесс — американский ученый-химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 2001 год совместно с Редзи Ноери и Уильямом Ноулзом за «исследования, используемые в фармацевтической промышленности — создание хиральных катализаторов окислительно-восстановительных реакций».

Напомним, лауреатами Нобелевской премии в области химии в 2021 года стали Бенджамин Лист и Дэвид У. Макмиллан. Награда была присуждена «за развитие асимметричного органокатализа».

Ранее также объявили лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2022 году. Им стал шведский биолог Сванте Паабо, удостоенный награды «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека». Премию по физике получили Ален Аспект, Джон Ф. Клаузер и Антон Цайлингер. Награда присуждена им за «эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике».