Нобелевскую премию в области физиологии и медицины в 2022 году присудили за исследование эволюции человека

Нобелевский комитет

О присуждении премии в области физиологии и медицины биологу Сванте Паабо:

Благодаря своим новаторским исследованиям Сванте Паабо совершил нечто, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современных людей. Он также сделал сенсационное открытие ранее неизвестного гоминина Денисовой. Важно отметить, что Паабо также обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гомининов к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 000 лет назад. Этот древний поток генов к современным людям имеет физиологическое значение сегодня, например, влияя на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции.

Плодотворные исследования Паабо положили начало совершенно новой научной дисциплине — палеогеномике. Выявляя генетические различия, которые отличают всех ныне живущих людей от вымерших гомининов, его открытия создают основу для изучения того, что делает нас уникальными людьми.