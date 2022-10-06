Нобелевскую премию по литературе в 2022 году получила французская писательница Анни Эрно

Андерс Олссон

Председатель Нобелевского комитета — о присуждении премии в области литературы Анни Эрно:

Французская писательница Анни Эрно родилась в 1940 году и выросла в маленьком городке Ивето в Нормандии, где у ее родителей был совмещенный продуктовый магазин и кафе. Ее окружение было бедным, но амбициозным, с родителями, которые поднялись от пролетарского выживания к буржуазной жизни, где воспоминания о разбитых земляных полах никогда не исчезали, но где редко затрагивалась политика. В своих работах Эрно последовательно и с разных точек зрения рассматривает жизнь, отмеченную сильными различиями в отношении пола, языка и класса. Ее путь к авторству был долгим и трудным.

Работа, посвященная ее сельскому происхождению, появилась рано как проект, пытающийся расширить границы литературы за пределы вымысла в узком смысле этого слова. Несмотря на свой классический, самобытный стиль, она заявляет, что является «этнологом самой себя», а не писателем художественной литературы. Она часто ссылается на «Исследование времен года» Марселя Пруста, но не менее показательно и то, что на нее произвел глубокое впечатление социолог Пьер Бурдье. Стремление приоткрыть завесу вымысла привело Эрно к методичной реконструкции прошлого, а также к попытке написать «сырую» прозу в форме дневника, фиксирующего чисто внешние события. Мы видим это в таких книгах, как Journal du dehors (1993) или La vie extérieure 1993-1999 (2000).

Анни Эрно явно верит в освобождающую силу писательства. Ее работы бескомпромиссны и написаны простым языком, отскоблены начисто. И когда она с большим мужеством и клинической остротой раскрывает агонию переживания класса, описывая стыд, унижение, ревность или неспособность увидеть, кто вы есть, она достигла чего-то восхитительного и стойкого.