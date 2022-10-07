Нобелевскую премию мира в 2022 году получила правозащитная организация «Мемориал»*

Нобелевскую премию мира в 2022 году присудили адвокату из Беларуси Алексею Беляцкому. Также лауреатами стали российская правозащитная организация «Мемориал» (внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) и украинская «Центр гражданских свобод».
О лауреатах премии мира в 2022 году:
Лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих родных странах. Они на протяжении многих лет пропагандировали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии.
Алесь Беляцкий был одним из инициаторов демократического движения, возникшего в Беларуси в середине 1980-х годов. Он посвятил свою жизнь продвижению демократии и мирного развития в своей родной стране. Он находился в заключении с 2011 по 2014 год, а после масштабных протестов в 2020 году был вновь арестован. «Он по-прежнему содержится под стражей без суда. Несмотря на огромные личные трудности, Беляцкий ни на йоту не уступил в своей борьбе за права человека и демократию в Беларуси», — отмечают в Нобелевском комитете.
Правозащитная организация «Мемориал»* была основана в 1987 году активистами-правозащитниками, которые «хотели гарантировать, что жертвы угнетения коммунистического режима никогда не будут забыты». Среди учредителей были лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров и правозащитница Светлана Ганнушкина. В 2016 году Минюст включил «Мемориал»* в реестр иностранных агентов, в 2021-ом организация была ликвидирована.
«Центр гражданских свобод» был основан в Киеве в 2007 году с целью продвижения прав человека и демократии в Украине. «Центр занял позицию по укреплению украинского гражданского общества и оказанию давления на власти с целью превращения Украины в полноценную демократию. Чтобы превратить Украину в правовое государство, "Центр гражданских свобод" активно выступает за то, чтобы Украина стала членом Международного уголовного суда», — отмечают в Нобелевском комитете.
* Правозащитная организация «Мемориал» решением Министерства юстиций РФ внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Напомним, лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и Мария Ресса. Награда была присуждена «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».
Ранее также объявили лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2022 году. Им стал шведский биолог Сванте Паабо, удостоенный награды «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека». Премию по физике получили Ален Аспект, Джон Ф. Клаузер и Антон Цайлингер. Награда присуждена за «эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике». Лауреатами в области химии стали Каролин Р. Бертоцци, Мортен Мелдал и Барри Шарплесс, удостоенные награды за «развитие щелочной химии и биоортогональной химии». Нобелевскую премию по литературе присудили французской писательнице Анни Эрно.
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