Нобелевскую премию мира в 2022 году получила правозащитная организация «Мемориал»*

Алесь Беляцкий был одним из инициаторов демократического движения, возникшего в Беларуси в середине 1980-х годов. Он посвятил свою жизнь продвижению демократии и мирного развития в своей родной стране. Он находился в заключении с 2011 по 2014 год, а после масштабных протестов в 2020 году был вновь арестован. «Он по-прежнему содержится под стражей без суда. Несмотря на огромные личные трудности, Беляцкий ни на йоту не уступил в своей борьбе за права человека и демократию в Беларуси», — отмечают в Нобелевском комитете.

Правозащитная организация «Мемориал»* была основана в 1987 году активистами-правозащитниками, которые «хотели гарантировать, что жертвы угнетения коммунистического режима никогда не будут забыты». Среди учредителей были лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров и правозащитница Светлана Ганнушкина. В 2016 году Минюст включил «Мемориал»* в реестр иностранных агентов, в 2021-ом организация была ликвидирована.

«Центр гражданских свобод» был основан в Киеве в 2007 году с целью продвижения прав человека и демократии в Украине. «Центр занял позицию по укреплению украинского гражданского общества и оказанию давления на власти с целью превращения Украины в полноценную демократию. Чтобы превратить Украину в правовое государство, "Центр гражданских свобод" активно выступает за то, чтобы Украина стала членом Международного уголовного суда», — отмечают в Нобелевском комитете.

* Правозащитная организация «Мемориал» решением Министерства юстиций РФ внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.