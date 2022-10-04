Нобелевскую премию по физике в 2022 году присудили за «новаторство в квантовой информатике»

Как сообщили в Нобелевском комитете, Ален Аспект, Джон Ф. Клаузер и Антон Цайлингер провели «новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое — даже когда они разделены». Их результаты расчистили путь для новой технологии, основанной на квантовой информации.

Нобелевский комитет О присуждении премии за «новаторство в квантовой информатике»: Невыразимые эффекты квантовой механики начинают находить применение. В настоящее время существует обширная область исследований, которая включает квантовые компьютеры, квантовые сети и безопасную квантовую зашифрованную связь. Одним из ключевых факторов в этом развитии является то, как квантовая механика позволяет двум или более частицам существовать в так называемом запутанном состоянии. То, что происходит с одной из частиц в запутанной паре, определяет то, что происходит с другой частицей, даже если они находятся далеко друг от друга.

«Становится все более очевидным, что появляется новый вид квантовой технологии. Мы видим, что работа лауреатов с запутанными состояниями имеет огромное значение, даже помимо фундаментальных вопросов интерпретации квантовой механики», — отмечает председатель Нобелевского комитета по физике Андерс Ирбек.

Ален Аспект родился в 1947 году в Ажене, Франция. Французский физик, специалист по квантовой оптике, теории скрытых параметров и квантовой запутанности. В начале 1980-х работал над докторской диссертацией по неравенствам Белла.

Джон Ф. Клаузер родился в 1942 году в Пасадене, Калифорния, США. Американский физик, специалист по квантовой механике.

Антон Цайлингер родился в 1945 году в Рид-им-Иннкрайсе, Австрия. Физик, известный своими пионерскими работами в области квантовой информации и впервые осуществивший квантовую телепортацию с использованием фотонов. C 2006 года является вице-председателем совета попечителей Австрийского института науки и технологий, начало которому положил.

Напомним, лауреатами Нобелевской премии в области физики в 2021 года стали Джорджио Паризи, Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе. Награда была присуждена за «новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем».

Накануне, 3 октября, также объявили лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2022 году. Им стал шведский биолог Сванте Паабо, удостоенный награды «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».