Сбер, МКБ и Россельхозбанк отключат от SWIFT! Как это скажется на клиентах? Карточки работать будут? А переводы?

Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении России. В частности, одним из его пунктов стало отключение Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка (МКБ) от международной системы SWIFT. Что это значит для клиентов этих кредитных организаций? Смогут ли они пользоваться банковскими картами или совершать переводы на зарубежные счета? Разбираемся, что известно к этому часу.
Что произошло?
В пятницу, 3 июня, Европейский союз официально утвердил новый пакет санкций. Среди ограничений — отключение от международной системы SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка (все три входят в десятку крупнейших российских кредитных организаций). Они потеряют возможность пользоваться системой 14 июня.
«SWIFT — это международная система передачи платежной информации о проведенных сделках и дает возможность банкам совершать соответствующие платежные операции, — напоминает доцент факультета экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев, — отключение от этой системы фактически закрывает для банка возможность иметь клиентов, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью».
Как это скажется на работе банков внутри России?
Еще до официального вступления нового пакета санкций в силу пресс-служба Сбера сообщила, что отключение от SWIFT никак не скажется на работе банка внутри страны. «Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — говорится в официальном комментарии банка. Аналогичное заявление сделали и в Московском кредитном банке.
Эксперты, опрошенные редакцией также соглашаются, что подавляющее большинство клиентов банков, потерявших к доступ к SWIFT, не заметит изменений. «Внутри России все будет в старом режиме, — соглашается финансовый аналитик автор стратегий автоследования «Финам» Дмитрий Марков, — все переводы, платежи будут проходить, деньги можно будет положить на счет и снять с него, на работу карт также это не повлияет».
Тем не менее, эксперт не исключает проблем с брокерскими приложениями. «Торговля на Московской бирже, скорее всего, будет доступна по-старому: можно будет покупать и продавать акции и облигации. А вот на СПБ Бирже у попавших под санкции банков и брокеров могут возникнуть проблемы, так как там иностранные ценные бумаги с ценами в долларах».
А что будет с валютой и зарубежными переводами?
Главным образом отключение от SWIFT может сказаться на валютных операциях клиентов банков и переводах за рубеж. Однако для Сбера зарубежные операции и так были осложнены блокирующими санкциями со стороны США. «Само по себе отключение от SWIFT очень неприятное, но не смертельное, оно не означает блокировку валютных платежей, но проблемы с их проведением у Сбербанка будут», — приводит издание E1.ru слова банковского эксперта Павла Ефремова. Он не исключает, что перевод денег за границу будет занимать больше времени, а также что банк решит ввести ограничение по количеству валютных транзакций.
Тот факт, что отправка денег за рубеж может теперь занять больше времени признают и в пресс-службе Московского кредитного банка. «Оплата картой, переводы (даже за границу) и все привычные операции будут работать как обычно, — говорится в официальном telegram-канале МКБ, — Почему? SWIFT — это система передачи финансовых сообщений, у которой существует несколько альтернативных вариантов. Единственное неудобство: сроки проведения заграничных платежей могут быть увеличены».
Также пока неизвестно, будут ли после отключения от SWIFT работать за рубежом карты китайской платежной системы UnionPay, которые ранее оформили в Россельхозбанке многие россияне, чтобы иметь возможность платить за рубежом и снимать валюту в заграничных банкоматах. «SWIFT — то система обмена межбанковскими сообщениями, а не платежная система. Банкомат видит платежную систему, а не банк эмитент. Поэтому все должно работать. Но неизвестно, будет ли. Но должно. Специалисты это подтверждают. Пока», — рассказал «Собака.ru» один из сотрудников банковской сферы, знакомый с ситуацией.
При этом, как полагает Дмитрий Марков, у клиентов банков, попавших в шестой пакет санкций, могут возникнуть проблемы с переводами, напрямую не связанные с отключением от SWIFT. «Контрагенты даже из Армении или Турции могут опасаться взаимодействовать с попавшими под ограничение российскими банками, чтобы самим не оказаться под угрозой вторичных санкции, поэтому если вы регулярно совершаете переводы, лучше открыть для этих целей карту в другом банке», — сказал он, также отметив, что у отключенных от SWIFT банков могут также возникнуть временные сложности с покупкой и продажей валюты.
Скажется ли отключение на надежности банков?
Эксперты убеждены, что отключение от SWIFT несмотря на все сложности не приведет к угрозе для стабильности банков, попавших под ограничения. «Отключение от [SWIFT] ведет к дополнительным неудобствам, к потере оперативности, но никак не к коллапсу банковской сферы. И, как показала жизнь, бизнес всегда найдет пути обхода такого рода ограничений. Для семи подсанкционных российских банков это прошло без особых потрясений, поскольку у них есть контрагенты не только на Западе, но и в других частях света, в частности, в арабских странах и на Востоке. Думаю, не сильно пострадает и Сбербанк», — приводит МК слова кандидата экономических наук Михаила Беляева.
С этим мнением соглашаются и эксперты, опрошенные редакцией. «Думаю, вряд ли это приведет к существенным последствиям, — полагает доцент факультета экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев, — даже несмотря на определенные потери, которые Сбер понес и еще понесет за счет ухода клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Эти потери частично будут компенсированы за счет отказа от выплаты дивидендов. С точки зрения развития, большая часть бизнеса Сбера и Россельхозбанка приходится на Россию, соответственно как-то существенно это также не скажется. С Московским кредитным банком посложнее, ведь он частный и не имеет такого ресурса, как государственные банки. Неприятностей у них будет больше, хотя коллапса тоже вряд ли следует ждать».
«На финансовую стабильность банков существенно санкции не повлияют. Банки заранее подготовились. И, ввиду того, что санкции наложены на системно значимые кредитные организации, в случае возникновения каких-либо потенциальных проблем Центральный банк окажет поддержку», — заключил Никита Демидов.
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