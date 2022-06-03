Сбер, МКБ и Россельхозбанк отключат от SWIFT! Как это скажется на клиентах? Карточки работать будут? А переводы?

А что будет с валютой и зарубежными переводами?

Главным образом отключение от SWIFT может сказаться на валютных операциях клиентов банков и переводах за рубеж. Однако для Сбера зарубежные операции и так были осложнены блокирующими санкциями со стороны США. «Само по себе отключение от SWIFT очень неприятное, но не смертельное, оно не означает блокировку валютных платежей, но проблемы с их проведением у Сбербанка будут», — приводит издание E1.ru слова банковского эксперта Павла Ефремова. Он не исключает, что перевод денег за границу будет занимать больше времени, а также что банк решит ввести ограничение по количеству валютных транзакций.

Тот факт, что отправка денег за рубеж может теперь занять больше времени признают и в пресс-службе Московского кредитного банка. «Оплата картой, переводы (даже за границу) и все привычные операции будут работать как обычно, — говорится в официальном telegram-канале МКБ, — Почему? SWIFT — это система передачи финансовых сообщений, у которой существует несколько альтернативных вариантов. Единственное неудобство: сроки проведения заграничных платежей могут быть увеличены».

Также пока неизвестно, будут ли после отключения от SWIFT работать за рубежом карты китайской платежной системы UnionPay, которые ранее оформили в Россельхозбанке многие россияне, чтобы иметь возможность платить за рубежом и снимать валюту в заграничных банкоматах. «SWIFT — то система обмена межбанковскими сообщениями, а не платежная система. Банкомат видит платежную систему, а не банк эмитент. Поэтому все должно работать. Но неизвестно, будет ли. Но должно. Специалисты это подтверждают. Пока», — рассказал «Собака.ru» один из сотрудников банковской сферы, знакомый с ситуацией.

При этом, как полагает Дмитрий Марков, у клиентов банков, попавших в шестой пакет санкций, могут возникнуть проблемы с переводами, напрямую не связанные с отключением от SWIFT. «Контрагенты даже из Армении или Турции могут опасаться взаимодействовать с попавшими под ограничение российскими банками, чтобы самим не оказаться под угрозой вторичных санкции, поэтому если вы регулярно совершаете переводы, лучше открыть для этих целей карту в другом банке», — сказал он, также отметив, что у отключенных от SWIFT банков могут также возникнуть временные сложности с покупкой и продажей валюты.