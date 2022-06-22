Власти думают отказаться от плавающего курса валют. Что это значит? Как повлияет на обычных россиян? И кому мешает сильный рубль?

22 июня курс доллара на Московской бирже опустился ниже 53 рублей. Это произошло впервые с лета 2015 года. Однако власти и эксперты не видят поводов для радости и активно обсуждают то, как ослабить рубль по отношению к иностранным валютам. Одной из мер может стать отказ от плавающего курса рубля, о чем, в частности рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Что это значит? Как повлияет на экономику и жителей страны? И почему власти недовольны крепкой национальной валютой? Обо всем этом редакции рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.
Почему рубль продолжает укрепляться?
Россия сейчас в очень нестандартной ситуации. Теоретически в условиях кризиса национальная валюта должна обесцениваться (как мы это видели в феврале-марте), а не расти. Однако этого не происходит. Причин тому несколько.
Во-первых, цены на нашу основную продукцию (нефть, газ, зерно и т.д.) на мировых рынках растут. В результате даже при падении объемов экспорта валютная выручка остается на уровне начала года. Во-вторых, импорт в страну резко упал как из-за санкций, так в результате решений отдельных компаний, которые ушли с российского рынка, опасаясь репутационных издержек. Параллельный импорт фактически пока не заработал, он только начал формироваться (на это может уйти полугода и более).
В-третьих, опасаясь заморозки активов, российские компании-экспортеры стремятся максимально переводить средства в рубли. В свою очередь банки из-за санкций не могут эффективно использовать доллары и евро своих клиентов и стараются минимизировать количество валютных счетов, в частности вводя комиссии. В результате в стране образовался серьезный переизбыток валюты, который некуда потратить, что заставляет рубль стоить все дороже и дороже. Это будет продолжаться, пока властям не удастся переломить ситуацию, вопрос в том, на каком уровне курса это произойдет. Не исключено, что к тому моменту доллар может уйти даже ниже 50 рублей.
Пишут, что правительство думает отказаться от плавающего курса рубля, что это такое?
Плавающим называется курс, полностью основанный на балансе спроса и предложения. В 1990-е годы, курс рубля был фактически фиксированным с минимальными границами колебаний. При этом инфляция в России была высокая и рубль должен был снижаться. В результате политика дорогого рубля закончилась дефолтом 1998 года.
После этого российские власти перешли к так называемому валютному коридору, когда ЦБ определяет верхнюю и нижнюю границу колебаний валютной пары (к примеру, рубля к доллару). Если курс выходил за эти границы, то регулятор вмешивался. К примеру, рубль на торгах слишком укреплялся, Центробанк покупал излишки валюты на рынке, или, наоборот, если доллар стоил слишком дорого, ЦБ начинал продавать валютные запасы, чтобы скорректировать курс.
В последствии курс национальной валюты находился в режиме регулируемого плавания, а с конца 2014 года его отпустили в свободное плавание. Было лишь одно исключение: так называемое бюджетное правило, когда при высоких ценах на нефть Центробанк скупал излишки валюты и направлял их в Фонд национального благосостояния. Однако с марта месяца эта система практически перестала действовать.
Что будет означать отказ от плавающего курса?
Власти вновь начнут влиять на стоимость рубля, вернувшись к практике валютного коридора. Он может быть жестким, к примеру 71—73 рубля за доллар (фактически это будет называться уже таргетированием или целевыми показателями). Может быть коридор будет сравнительно широким, к примеру 65—75 рублей за доллар.
В любом случае для достижения этой цели будет выстраиваться вся кредитно-денежная политика в стране. Свобод в экономике станет меньше, она станет еще более управляемой и менее рыночной.
Кроме того, это решение, если оно будет принято, вымывает с валютного рынка частных инвесторов, им просто нечего будет делать с долларами или евро. На валютной бирже останутся почти исключительно профессионалы, такие как банки, продающие или покупающие валюту в интересах экспортеров и импортеров.
А почему вообще власти борются с укреплением рубля?
Слишком крепкий рубль бьет как по российским производителям, так и по бюджету. К примеру под большим ударом находятся металлурги. Затраты металлургов выражены в рублях, а при укреплении рубля долларовые доходы в пересчете на рубли у них снижаются. Кроме того, за прошедшие полгода снизились мировые цены на металл.
С похожими проблемами сталкиваются и несырьевые экспортеры. К примеру, за 2021 год Россия в 1,5 раза нарастила экспорт мороженого. Но при нынешней стоимости рубля издержки на производство этого продукта растут, его долларовая цена повышается, и зарубежные заказчики меньше его покупают.
Из-за дорого рубля страдает и бюджет. Валютные сверхдоходы от продажи нефти и газа теперь в пересчете на рубли становятся меньше. В результате в казне может возникнуть дефицит (вместо наблюдаемого сейчас профицита), который в новых условиях сложно покрыть за счет займов. А если учесть, что треть занятого населения России прямо или косвенно работает на государство, то проблемы бюджета становятся проблемами всего общества. Людям, занятым в госсекторе, сложнее будет рассчитывать на сохранение зарплаты или, во всяком случае, на ее индексацию.
Наконец, чем сильнее рубль укрепится, тем больнее для всех он будет падать, когда ситуация изменится: ввиду возможной частичной отмены ряда санкций, падения цен на энергоносители, налаживания параллельного импорта и других причин.
Есть ли у властей реальный способ ослабить рубль?
Сейчас это будет сделать сложно. ЦБ не может себе позволить скупать валюту, складывая ее на какие-то счета (слишком велика опасность их заморозки в рамках новых санкций). Эффективной мерой было бы снятие ограничений на покупку наличной валюты, но пойти на это финансовые власти не могут, так как США и ЕС ограничили ввоз долларовых и евро банкнот в страну.
Фактически единственным механизмом является поддержка импорта. Пока со ввозом товаров сложно, можно было бы расширить возможности для импорта услуг, в том числе посредством допуска иностранных авиакомпаний к международным перевозкам. Так, можно разрешить иностранным авиалиниям возить россиян не только в Турцию, но, например, в Таиланд или даже в Грецию и на Кипр
Что нас ждет если рубль начнет слабеть? И если продолжит укрепляться?
Власти прямо заявляют, что желаемым курсом для них является диапазон в 70—80 рублей за доллар. Именно к этим показателям мы должны двигаться в ближайшие месяцы.
Если достигнуть этих цифр получится, то из минусов мы получим новый разгон инфляции. Именно крепкий рубль сдерживал цены на немногие доступные импортные товары в стране и конкурирующие с ним отечественные. Впрочем, если возвращение к 70 рублям за доллар будет плавным, резких скачков цен в магазинах удастся избежать. Также будут недовольны те, кто все еще может путешествовать за границу, такие поездки явно станут дороже.
Из плюсов: наш бюджет получит поддержку, как и отечественные производители, чья продукция вновь станет более конкурентоспособной.
Если сдержать рост курса рубля не удастся, то мы сможем радоваться замедлению темпов инфляции, но такая возможность продлится не очень долго. В таких условиях российские товары начнут проигрывать конкуренцию продукции Вьетнама, Ирана, Египта, Турции. Как следствие нас ждет падение производства и безработица. При этом денег у бюджета для выплаты пособий будет все меньше. В таком пессимистичном сценарии мы оказываемся в спирали кризиса, из которой можно будет выйти только с помощью очень серьезной девальвации рубля.
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