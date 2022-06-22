Власти думают отказаться от плавающего курса валют. Что это значит? Как повлияет на обычных россиян? И кому мешает сильный рубль?

Почему рубль продолжает укрепляться?

Россия сейчас в очень нестандартной ситуации. Теоретически в условиях кризиса национальная валюта должна обесцениваться (как мы это видели в феврале-марте), а не расти. Однако этого не происходит. Причин тому несколько.

Во-первых, цены на нашу основную продукцию (нефть, газ, зерно и т.д.) на мировых рынках растут. В результате даже при падении объемов экспорта валютная выручка остается на уровне начала года. Во-вторых, импорт в страну резко упал как из-за санкций, так в результате решений отдельных компаний, которые ушли с российского рынка, опасаясь репутационных издержек. Параллельный импорт фактически пока не заработал, он только начал формироваться (на это может уйти полугода и более).

В-третьих, опасаясь заморозки активов, российские компании-экспортеры стремятся максимально переводить средства в рубли. В свою очередь банки из-за санкций не могут эффективно использовать доллары и евро своих клиентов и стараются минимизировать количество валютных счетов, в частности вводя комиссии. В результате в стране образовался серьезный переизбыток валюты, который некуда потратить, что заставляет рубль стоить все дороже и дороже. Это будет продолжаться, пока властям не удастся переломить ситуацию, вопрос в том, на каком уровне курса это произойдет. Не исключено, что к тому моменту доллар может уйти даже ниже 50 рублей.