Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2023 года

До весны следующего года сохраняется лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада. Граждане, которые с 9 марта 2022 года еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро вне зависимости от валюты вклада или счета.

До 9 марта 2023 года также остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

Также для юридических лиц-резидентов еще на 6 месяцев, с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года, продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более 5 тысяч долларов США или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На иные валюты эти требования не распространяются.

Выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам-нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.