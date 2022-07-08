Совфед разрешил вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Данный закон разработали в Минэкономразвития. В документе говорится, что в договоре банковского вклада (депозита) в валюте для юридических лиц может появиться упоминание о комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

«Причем банки получат возможность вводить отрицательные ставки по валютным вкладам в отношении действующих депозитных договоров», — уточнялось в пресс-релизе ведомства.

В ЦБ эту инициативу рассматривают как один из факторов ускорения «девалютизации банковского сектора». Отмечается, что банкам дается право вводить отрицательные ставки, но это не войдет в круг их обязанностей. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, в конце мая 2022 года Центробанк сообщал, что он может позволить банкам вводить отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических лиц. На вклады физлиц это распространятся не будет, заявила заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева на пресс-конференции.