Банк «Тинькофф» временно прекращает проведение исходящих SWIFT-переводов в валюте

С сегодняшнего дня банк «Тинькофф» временно прекращает проведение всех исходящих SWIFT-переводов в валюте — в том числе в долларах. Ограничение будет действовать до 1 октября.
О приостановке исходящих SWIFT-переводов в валюте:
«Тинькофф» долгое время боролся за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег. Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки.
Ограничения на валютные операции — это не способ заработка, а призыв банка менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий. Все средства, которые мы получили в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, мы направим на благотворительные цели, о чем в деталях расскажем осенью.
Переводы, которые уже отправлены, но все еще не проведены, обещают обработать: «Мы приложим все усилия для того, чтобы все SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в разумные сроки». Входящие переводы будут осуществляться как и прежде — по текущим тарифам банка. «Но нужно понимать, что возможность их дальнейшего получения полностью зависит от западных партнеров», — предупреждают в «Тинькофф».
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