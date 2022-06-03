Вкладов под 20% больше нет. Вот 7 стратегий, как сохранить сбережения

Вариант 1: новый банковский вклад

Риск: минимальный

Доходность: минимальная

Проценты по банковским вкладам значительно упали и продолжат снижаться (к концу года доходность по вкладам может достигнуть всего 7%). Тем не менее, они по-прежнему могут быть интересны, тем, кто вообще не готов рисковать, и все же не хочет, чтобы деньги просто лежали «под матрасом».

Одним из вариантов является открытие счетов в юанях. Так, в некоторых банках есть возможность сделать вклад в китайской валюте под 1% годовых.

«Плюсы — это наиболее безопасный вариант, с практически нулевой вероятностью потерять деньги, — объясняет Константин Асатуров, директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал», — однако есть вероятность, что инфляция и девальвация отечественной валюты с текущих уровней "съест" все накопленные проценты (в этом плане не рублевый депозит предпочтительнее)».