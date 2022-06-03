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Деньги

Вкладов под 20% больше нет. Вот 7 стратегий, как сохранить сбережения

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В июне истекают сроки трехмесячных вкладов, открытых в марте под рекордные 18-20% годовых, которые массово появились после 24 февраля. В обозримой перспективе таких выгодных ставок от банков ждать не стоит. Как сохранить деньги в условиях экономического кризиса, санкций и глобальной неопределенности? Куда нести вернувшиеся со вкладов деньги? Вместе с экспертами рассказываем о 7 вариантах: от самых надежных (и неприбыльных) до самых рискованных.

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Вариант 1: новый банковский вклад

Риск: минимальный

Доходность: минимальная

Проценты по банковским вкладам значительно упали и продолжат снижаться (к концу года доходность по вкладам может достигнуть всего 7%). Тем не менее, они по-прежнему могут быть интересны, тем, кто вообще не готов рисковать, и все же не хочет, чтобы деньги просто лежали «под матрасом».

Одним из вариантов является открытие счетов в юанях. Так, в некоторых банках есть возможность сделать вклад в китайской валюте под 1% годовых.

«Плюсы — это наиболее безопасный вариант, с практически нулевой вероятностью потерять деньги, — объясняет Константин Асатуров, директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал», — однако есть вероятность, что инфляция и девальвация отечественной валюты с текущих уровней "съест" все накопленные проценты (в этом плане не рублевый депозит предпочтительнее)».

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Вариант 2: облигации федерального займа

Риск: минимальный

Доходность: низкая

Облигации федерального займа (ОФЗ) уже давно стали альтернативой банковским вкладам для тех, кто хочет сберечь деньги от инфляции с минимальным риском. По сути, покупая ОФЗ, вы даете деньги государству в обмен на доход по фиксированной ставке. Купить их можно через инвестиционное приложение. В марте доходность этих ценных бумаг превышала 20%, однако как и в случае с депозитами по мере снижения ключевой ставки она стала падать, опустившись к середине мая до 10—12%. Что все еще чуть выше, чем предложения банков.

«Потенциальная доходность низкая, из-за чего эти варианты больше напоминают способ сохранить сбережения, а не заработать», — констатирует Константин Асатуров из УК «Система Капитал», отмечая при этом минимальные риски, связанные с этими ценными бумагами.

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Вариант 3: покупка недвижимости под сдачу

Риск: минимальный

Доходность: невысокая

Если освободившаяся после закрытия вклада сумма достаточна, можно задуматься о покупке недвижимости для последующей сдачи в аренду. Причем, если речь идет именно об инвестиции, то вовсе не обязательно покупать жилье, можно присмотреться и к более дешевым вариантам.

«Это могут быть объекты, начиная от гаража, парковочного места до комнаты, квартиры. Подобное вложение даст пассивный доход от 5% в год плюс обеспечит сохранение капитала. Долгосрочно недвижимость дорожает сопоставимо с инфляцией. Основной риск здесь — это неудачный выбор арендатора, минимизировать можно составлением грамотного договора аренды и страхованием имущества», — объясняет финансовый аналитик, автор стратегий автоследования «Финам» Дмитрием Марковым.

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Вариант 4: облигации российских компаний

Риск: умеренный

Доходность: средняя

Помимо облигаций федерального займа можно обратить внимание на корпоративные долговые бумаги, выпущенные крупнейшими российскими компаниями. Они могут быть более выгодными, чем ОФЗ, хотя и риски выше, ведь компании могут столкнуться с санкциями и экономическими сложностями в условиях экономического и геополитического кризиса. 

«Из плюсов — потенциальная более высокая доходность [чем у ОФЗ], но в пределах разумного, — поясняет Константин Асатуров из УК «Система Капитал», — из минусов — есть риски потерять деньги в краткосрочном периоде (в долгосрочном эти риски сильно сокращаются)».

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Вариант 5: покупка долларов на бирже

Риск: средний

Доходность: средняя (с перспективой высокой)

Как ни странно еще одним вариантом может быть покупка долларов на Московской бирже. Против этого решения говорит так называемая «дедоллоризация» российской экономики и достаточно серьезное снижение курса. Кроме того, инфляция в США тоже не стоит на месте (находясь в районе рекордных за 40 лет отметок). С другой стороны, многие аналитики полагают, что доллар может отыграть значительную часть своего падения к рублю. Однако покупать его важно без плеча, то есть на свои, а не на заемные средства.

«По мере нормализации платежного баланса и смягчения валютных ограничений доллар может вернуться к значениям 75-80 рублей (плюс 20-30% к текущим значениям). При этом нельзя исключать краткосрочные колебания курса с возможным возвратом к майским минимумам. На примере Ирана можно сделать вывод, что в условиях жестких санкций национальная валюта находится под давлением в долгосрочной перспективе», — отметил финансовый аналитик Дмитрий Марков.

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Вариант 6: покупка акций иностранных компаний

Риск: выше среднего

Доходность: средняя

Также не лишним будет присмотреться к акциям иностранных глобальных корпораций, которые можно приобрести через брокерское приложение на СПБ Бирже или через зарубежного брокера. Покупка ценных бумаг больших корпораций позволяет минимизировать риски. Однако в конце мая ЦБ ограничил торговлю почти 14% акций иностранных компаний на СПБ Бирже. Нет гарантии, что новые ограничения (со стороны России или других стран) не затронут еще какую-то часть рынка ценных бумаг.

«Также отметим риски инвестирования в рынок США, связанные с потенциальной заморозкой средств или другими техническими проблемами», — добавляет Константин Асатуров из УК «Система Капитал».

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Вариант 7: покупка акций российских компаний

Риск: высокий

Доходность: высокая

Наиболее рискованной стратегией является сейчас покупка акций крупных российских компаний, многие из которых не восстановились после рекордного падения. Потенциально вложение в эти ценные бумаги может дать хороший доход, однако глобальная неопределенность делает такие инвестиции весьма рискованными.

«В первую очередь, отмечу акции МТС и Газпрома. Котировки этих компаний имеют потенциал роста не менее 50%. При этом выплачиваются щедрые дивиденды: за 2021г. по Газпрому объявлены дивиденды в 52,53 руб. (доходность 17,7%), по МТС – 33,85 руб. (13,4%). Риском являются потенциальные новые санкции или макроэкономические потрясения, в результате которых котировки могут в моменте вернуться к минимумам февраля-марта», — заключил Дмитрий Марков.

Внимание! Несмотря на то, что мы всегда стараемся выбирать для текстов лучших экспертов и аналитиков, стоит помнить, что каждый случай индивидуален. Поэтому перед вложением средств стоит отдельно проконсультироваться со специалистом относительно вашей конкретной ситуации.

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