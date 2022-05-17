Курс евро упал до уровня 2017 года! ЦБ смягчает валютные ограничения Что происходит? Это надолго? Пора покупать валюту? А как?

Евро торгуется ниже 66 рублей, а доллар — 64. Что происходит?

Владимир Цупров (управляющий директор по инвестициям ТКБ Инвестмент Партнерс): Тут все банально и просто. Экспорт из России идет огромный, импорт скукожился, введены ограничения на движение капитала, поэтому в моменте мы наблюдаем гигантский приток валютной выручки. Судя по темпам действия санкций такая ситуация может сохраниться еще минимум несколько кварталов.

Константин Зиятдинов (руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс»): причины укрепления рубля, как это ни парадоксально вполне себе экономические. В России огромный профицит валютного баланса: валютная выручка от продажи энергоресурсов идет в страну стабильно (причем экспортеры обязаны продавать 80% валюты на бирже), а вот спрос на доллары и евро сравнительно невелик из-за ограничений на снятие и перевод валюты, сложностей за зарубежными поездками и тому подобных причин.

В таких условиях чисто теоретически доллар может упасть и до 30 рублей, и даже до 6. Однако это крайне маловероятно — бюджет России сверстан исходя из куда более высокого курса (даже выше, чем мы наблюдаем на бирже). Поэтому ЦБ ослабляет ограничения на перевод валюты. Возможно, что Центробанк также обяжет экспортеров продавать не 80%, а 50% выручки или даже 30%.