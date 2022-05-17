Курс евро упал до уровня 2017 года! ЦБ смягчает валютные ограничения Что происходит? Это надолго? Пора покупать валюту? А как?

Рубль продолжает свое рекордное укрепление — 16 мая во время торгов на Московской бирже евро опускался ниже 66 рублей (впервые с 2017 года!). Можем ли мы дойти до доллара по 30 рублей? Стоит ли сейчас покупать «дешевую» валюту? И упадут ли в конце концов цены? Поговорили об этом с экономистами.
Евро торгуется ниже 66 рублей, а доллар — 64. Что происходит?
Владимир Цупров (управляющий директор по инвестициям ТКБ Инвестмент Партнерс): Тут все банально и просто. Экспорт из России идет огромный, импорт скукожился, введены ограничения на движение капитала, поэтому в моменте мы наблюдаем гигантский приток валютной выручки. Судя по темпам действия санкций такая ситуация может сохраниться еще минимум несколько кварталов.
Константин Зиятдинов (руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс»): причины укрепления рубля, как это ни парадоксально вполне себе экономические. В России огромный профицит валютного баланса: валютная выручка от продажи энергоресурсов идет в страну стабильно (причем экспортеры обязаны продавать 80% валюты на бирже), а вот спрос на доллары и евро сравнительно невелик из-за ограничений на снятие и перевод валюты, сложностей за зарубежными поездками и тому подобных причин.
В таких условиях чисто теоретически доллар может упасть и до 30 рублей, и даже до 6. Однако это крайне маловероятно — бюджет России сверстан исходя из куда более высокого курса (даже выше, чем мы наблюдаем на бирже). Поэтому ЦБ ослабляет ограничения на перевод валюты. Возможно, что Центробанк также обяжет экспортеров продавать не 80%, а 50% выручки или даже 30%.
Почему тогда наличная валюта в банках стоит так дорого?
Дмитрий Марков (финансовый аналитик, автор стратегий автоследования «Финам»): США и ЕС в марте ввели запрет на ввоз наличных доллара и евро в Россию за редкими исключениями, например, в целях туризма. Поэтому предложение наличной валюты в стране ограничено уже имеющейся на руках у физлиц и юрлиц валюты. В результате банки как покупают, так и продают наличную валюту по ценам выше биржевого курса. Поэтому, скорее всего, существенная разница между биржевым курсом и курсом на покупку наличной валюты сохранится до снятия ограничений властями США и ЕС. Эти жесткие меры могут быть отменены после завершения спецоперации.
Олег Мисько (заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС): сближение обменного курса в банке и биржевого возможно только тогда, когда мы вернемся в более либеральную экономику. Когда не будет искусственных барьеров между отдельными элементами денежного и валютного рынка. До того момента эти два курса будут двигаться каждый своим самостоятельным образом.
Стоит ли купить сейчас валюту?
Владимир Цупров (управляющий директор по инвестициям ТКБ Инвестмент Партнерс): Саму валюту брать — не очень перспективное дело из-за высокой инфляции в США и ЕС. То есть простое «сидение» в валюте приводит к потере капитала. Так что нет на этот вопрос хорошего ответа.
Дмитрий Марков
финансовый аналитик, автор стратегий автоследования «Финам»:
Если вы планируете потратить деньги на туризм, то разумно сейчас приобретать доллары и евро. При этом важно помнить: если вы купить валюту на бирже, то не сможете ее обналичить, по крайней мере, до 9 сентября по предписанию Банка России. В инвестиционных целях наиболее интересен доллар для покупки на срок от года и дольше. На мой взгляд, мы можем увидеть в 2023 году курс доллара снова на уровне 75 рублей. Евро менее привлекателен для инвестиционных целей. Ожидаю укрепление доллара к евро среднесрочно, экономика ЕС сталкивается с бОльшими вызовами, чем экономика США.
Юань сейчас мне видится рискованной покупкой. Сохраняется напряжение в отношениях между США и Китаем, в частности, из-за территориальных претензий КНР к Тайваню. В западных СМИ даже были новости со ссылкой на источники о планах потенциального вооруженного захвата Тайваня осенью этого года. Если данный риск будет реализован, то юань сильно ослабнет ко всем валютам. На мой взгляд, дирхам стоит покупать, если вы планируете его потратить в туристических или бизнес целях, на покупку недвижимости в ОАЭ. Для инвестиций наиболее устойчивой и ликвидной валютой в мире остается доллар: США представляет собой крупнейшую экономику в мире. С учетом ограничений на наличную валюту интересным вариантом долларовых инвестиций является покупка американских акций. В данном случае вы будете получать ещё и дивиденды в валюте.
Что будет с ценами на товары и инфляцией?
Олег Мисько (заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС): увы, мультипликация транспортных и трансакционных издержек явно превышает по своим темпам откат по курсу валют, поэтому ждать снижения цен не стоит.
Простой пример, мой знакомый владеет фирмой по торговле чаем. Доставка одного контейнера с чаем в начале года стоила 2,5 тысячи долларов, сейчас она обходится в 18 тысяч. В семь раз дороже. Валюта же подешевела примерно в два раза по сравнению с пиками начала весны. То есть более дешевый доллар даже близко не спасает ситуацию.
Константин Зиятдинов (руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс»): я всегда пессимистически отношусь к вопросу отката цен. Никому никогда не выгодно снижать цены после их повышения. К тому же сейчас на рынке существует недостаток предложения — привычного нам ассортимента больше нет, что создает все предпосылки к тому, чтобы цены оставались высокими.
Возможно, если ситуация не ухудшится, мы еще увидим скидки, акции, всевозможные «3 по цене 2». Но переписывание ценников обратно маловероятно. Другое дело, что через некоторое время (опять же при благоприятном развитии событий) зарплаты могут чуть подтянуться, что частично компенсирует рост цен.
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