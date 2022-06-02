В России заблокирована торговля почти 1000 видов ценных бумаг. Среди них акции Amazon, eBay и Twitter. Что это значит для обычных инвестсчетов?

ЦБ заблокировал торговлю более чем 900 наименованиями акций на российских биржах, среди них ценные бумаги таких гигантов как Amazon, Alphabet, Alibaba, eBay, Netflix, NVIDIA и Twitter. Почему это произошло? Что это значит для обладателей обычных брокерских счетов? И что делать, если ваши деньги вложены в заблокированные акции? Объясняем вместе с руководителем департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс» Русланом Мухаметшиным и Дмитрием Лесновым, руководителем управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам».
Что произошло?
В самом конце мая Центробанк ограничил торговлю некоторыми иностранными ценными бумагами на российских площадках. Позднее СПБ Биржа опубликовала список этих акций — в нем оказалось около 1000 наименований. «Мера касается акций с первичным листингом на американских фондовых биржах, которые хранятся на счетах депозитария "Бест Эффортс Банк" в "Национальном расчетном депозитарии" (НРД)», — рассказал «Собака.ru» Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам».
«По сути депозитарий просто хранит информацию о владельце акций, можно считать это книгой в которой написано сколько и кому бумаг принадлежит, — объяснил руководитель департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс» Руслан Мухаметшин. — Депозитариев довольно много, некоторые из них заблокировали операции по ценным бумагам принадлежащим российским инвесторам. Это часть добровольных квазисанкций западных финансовых институтов, ведь для них не очевидно, кто конечный держатель акций, а вдруг он под санкциями? Поэтому некоторые из них предпочли просто приостановить работу с ценными бумагами, принадлежащими россиянам».
При этом Мухаметшин добавил, что решение ЦБ, по сути, стало «констатацией сложившегося факта». «ЦБ РФ 30 мая по сути "узаконил" сложившуюся ситуацию официально обязав учитывать часть акций обособленно, таким образом, не допустив их к организованным биржевым торгам», — добавил он.
О каких именно акциях речь?
В опубликованном СПб Биржей списке значатся акции многих крупных зарубежных компаний. В частности, в него попали ценные бумаги таких гигантов как Netflix, Twitter, Amazon, Alphabet (материнская компания Google), Alibaba, eBay. «Исключение составляют ценные бумаги иностранных эмитентов, для которых Россия — основной рынок (HeadHunter, «Яндекс», Ozon и «Циан»), а также акции с листингом на других биржах, включая акции TCS Group и Fix Price», — отметил Дмитрий Леснов.
«Под ударом практически все популярные акции иностранных эмитентов, торговавшихся на российском рынке. В любом случае по заявлению биржи таких бумаг около 14% от общей суммы иностранных акций, торговавшихся на российском рынке», — добавил Руслан Мухаметшин.
При этом, поскольку информация о владельцах акций записана в разных депозитариях, то заблокированной останется лишь часть акций. «В связи с учетом ценных бумаг у разных депозитариев заблокированными окажется лишь часть бумаг. То есть, на практике это может означать что инвестор, имея, например, десять акций условного Amazon не сможет полноценно распоряжаться лишь одной акцией. Понять какие именно акции попадут под ограничения несложно — брокеры будут вести отдельный учет заблокированных бумаг, информация отобразится в приложении брокера. Но вот без технических сложностей и неразберихи в первые несколько недель точно не обойдется, так что спокойствие точно не помешает», — констатировал Мухаметшин.
Что все это значит для простого инвестора?
Как отмечает Дмитрий Леснов, для держателей акций сложившаяся ситуация «означает невозможность продать такие активы, которые есть на счетах клиентов». При этом закрыть брокерский счет без продажи замороженных активов невозможно, добавляет эксперт.
С другой стороны, право собственности на заблокированные акции сохраняется, более того теоретически эти ценные бумаги даже можно будет продать вне биржи, предупредив покупателя о рисках такой покупки. Впрочем, считает Руслан Мухаметшин, сделать это будет не так просто. «Цена очевидно будет сильно отличаться [в худшую для продавца сторону] от незаблокированной части. Да и не привык массовый инвестор к внебиржевым сделкам», — отметил он.
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