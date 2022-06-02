В России заблокирована торговля почти 1000 видов ценных бумаг. Среди них акции Amazon, eBay и Twitter. Что это значит для обычных инвестсчетов?

Что произошло?

В самом конце мая Центробанк ограничил торговлю некоторыми иностранными ценными бумагами на российских площадках. Позднее СПБ Биржа опубликовала список этих акций — в нем оказалось около 1000 наименований. «Мера касается акций с первичным листингом на американских фондовых биржах, которые хранятся на счетах депозитария "Бест Эффортс Банк" в "Национальном расчетном депозитарии" (НРД)», — рассказал «Собака.ru» Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам».

«По сути депозитарий просто хранит информацию о владельце акций, можно считать это книгой в которой написано сколько и кому бумаг принадлежит, — объяснил руководитель департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс» Руслан Мухаметшин. — Депозитариев довольно много, некоторые из них заблокировали операции по ценным бумагам принадлежащим российским инвесторам. Это часть добровольных квазисанкций западных финансовых институтов, ведь для них не очевидно, кто конечный держатель акций, а вдруг он под санкциями? Поэтому некоторые из них предпочли просто приостановить работу с ценными бумагами, принадлежащими россиянам».

При этом Мухаметшин добавил, что решение ЦБ, по сути, стало «констатацией сложившегося факта». «ЦБ РФ 30 мая по сути "узаконил" сложившуюся ситуацию официально обязав учитывать часть акций обособленно, таким образом, не допустив их к организованным биржевым торгам», — добавил он.