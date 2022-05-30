Банк России ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями. Но есть исключения

Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблокированными международными международными расчетно-клиринговыми организациями. Но есть исключения — рассказываем о них.
Ограничение обращения иностранных ценных бумаг на организованных торгах вводится с сегодняшнего дня, 30 мая. Оно касается акций, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями. Исключение составляют ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России. Отмечается, что решение Банка России направлено на «защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков».
Об ограничении торгов иностранными акциями:
Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей.
Несмотря на вводимые регулятором меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев.
Отдельно отмечается, что на Мосбирже никаких дополнительных ограничений на торговлю иностранными ценными бумагами не вводится.
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