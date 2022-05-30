18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

Банк России ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями. Но есть исключения

Поделиться:

Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблокированными международными международными расчетно-клиринговыми организациями. Но есть исключения — рассказываем о них.

Shutterstock.com

Ограничение обращения иностранных ценных бумаг на организованных торгах вводится с сегодняшнего дня, 30 мая. Оно касается акций, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями. Исключение составляют ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России. Отмечается, что решение Банка России направлено на «защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков».

Банк России

Об ограничении торгов иностранными акциями:

Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей.

Несмотря на вводимые регулятором меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев.

Отдельно отмечается, что на Мосбирже никаких дополнительных ограничений на торговлю иностранными ценными бумагами не вводится.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: