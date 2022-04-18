ЦБ вновь разрешил россиянам покупать наличную валюту в банках

С сегодняшнего дня, 18 апреля, ЦБ возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам. Однако, как отмечает регулятор, «только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года».

Ранее регулятор также смягчил правила приобретения и продажи валюты через брокеров и банки. С 11 апреля была отменена комиссия на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. Также ЦБ перестал ограничивать банкам разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.

Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля вновь смогут получить наличными не только доллары, но и евро.

Общий лимит снятия сохраняется — это 10 тысяч долларов США или из эквивалент в евро. Данное правило будет действовать до 9 сентября 2022 года. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.