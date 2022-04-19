Эксперимент: как я пытался купить в отделениях банков наличные доллары и евро

Свое путешествие за наличной валютой я решил начать около 10 утра с маленького отделения в стороне от основных магистралей. Именно таких офисов в городе большинство. Выбор пал на небольшой «Сбербанк» по адресу: Малый проспект ВО, 52. На быстрый успех рассчитывать не приходилось, тем более, что на электронном табло в зале не показывался курс обмена наличной валюты. И все же я взял талончик.

Ожидание затянулось минуты на три — других клиентов почти не было. Однако заветных американских и европейских банкнот в кассе тоже не оказалось. Тем не менее очень милая сотрудница рассказала, что доллары или евро можно купить в других отделениях «Сбера» и даже назвала их адреса. Самым удобным для меня оказалось то, что на углу Среднего проспекта и 3-й линии Васильевского острова.

Окрыленный надеждой, я отправился туда, но не самым коротким путем, а решив по дороге зайти в отделения максимального количества других кредитных организаций.