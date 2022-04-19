Эксперимент: как я пытался купить в отделениях банков наличные доллары и евро

С 18 апреля российские банки вновь могут продавать своим клиентам наличную валюту. Однако лишь ту, что поступила в их кассы, начиная с 9 апреля. Еще когда об этом было только объявлено, эксперты высказывали сомнения в том, что количество доступного валютного кэша будет большим, а курс — выгодным. Редактор «Собака.ru» Константин Крылов отправился проверить, насколько эти предсказания сбылись. Если коротко, купить доллары и евро можно, но для этого придется запастись временем и не только.
Свое путешествие за наличной валютой я решил начать около 10 утра с маленького отделения в стороне от основных магистралей. Именно таких офисов в городе большинство. Выбор пал на небольшой «Сбербанк» по адресу: Малый проспект ВО, 52. На быстрый успех рассчитывать не приходилось, тем более, что на электронном табло в зале не показывался курс обмена наличной валюты. И все же я взял талончик.
Ожидание затянулось минуты на три — других клиентов почти не было. Однако заветных американских и европейских банкнот в кассе тоже не оказалось. Тем не менее очень милая сотрудница рассказала, что доллары или евро можно купить в других отделениях «Сбера» и даже назвала их адреса. Самым удобным для меня оказалось то, что на углу Среднего проспекта и 3-й линии Васильевского острова.
Окрыленный надеждой, я отправился туда, но не самым коротким путем, а решив по дороге зайти в отделения максимального количества других кредитных организаций.
«Распоряжений или разъяснений не поступало»
Первым на пути оказалось небольшое отделение Банка «Александровский» (в городе у него всего четыре офиса). В пустом помещении я даже не успел подойти к терминалу за номерком — девушка за стойкой сразу спросила, чем может помочь. В ответ на мое стремление купить наличную валюту она слегка удивленно посмотрела на меня (словно хотела спросить, где я был последние полтора месяца) и лишь отрицательно покачала головой.
Следующая остановка: банк «Открытие» также на Малом проспекте. Беру номерок, и подхожу к кассе. У нее стоит очередь и уже разворачивается скандал: оказывается, в отделении проводится инкассация. Клиент, пожилой мужчина, возмущается, что ждет уже около получаса и требует сказать, когда же все это закончится. Ответить ему не могут, и я решаю пока двинутся дальше, чтобы вернуться позднее.
Далее, мой путь лежит в «ВТБ» на углу Малого и 9-й линии. Номерок, вызов, касса и вновь неудача. Наличную валюту здесь пока не продают. На вопрос, о перспективах кассир понимающе улыбается, разводит руками и говорит, что «пока распоряжений или разъяснений не поступало». Позднее в telegram-канале Ксении Собчак появилось сообщение, что банк начнет торговлю наличными долларами и евро с 20 апреля.
В том же бизнес-центре на углу Малого и 9-й есть отделение «Райффайзенбанка». Там повторяется сцена из «Александровского»: девушка на стойке спрашивает, чем помочь, а на слова о валютном кэше отрицательно качает головой. Завернув за угол обнаруживаю крошечный офис «Росбанка, но там кассы нет вовсе, поэтому и валютных операций провести нельзя, вне зависимости от общей политики банка.
«Есть двадцатка, хотите?»
Наконец, добираюсь до 3-й линии. Здесь у меня сразу две цели: уже упоминавшийся офис «Сбера» и отделение банка «Санкт-Петербург». Начать решаю со второго. Накануне сообщалось, что именно там можно купить валюту. Уже ставшими привычными за это утро движениями «объясняю» терминалу цель своего визита, получаю квиток с номером и прохожу в кассу. Там впервые более чем за час поисков меня ждал успех: банкноты купить можно!
И все же обнаруживается небольшое «но»: в кассе есть только купюры по 100 долларов и евро. Видимо тот, кто ранее принес валюту в этот банк, не привык размениваться по мелочам. «Есть еще двадцатка евро, хотите?», — любезно уточняет кассир. При этих словах представляется себе старенькая мятая купюра, пережившая, будучи забытой в кармане, по крайней мере пару стирок. Но это уже что-то. Правда курс совершенно не радует: при официальном курсе евро в 86,42 руб. здесь его можно приобрести ровно по 100 руб. Доллар же стоит почти 90 руб. (при курсе ЦБ в 79,45).
Отправляюсь в «Сбербанк, чтобы узнать можно ли там купить валюту меньшего номинала (а возможно и за меньшую цену). В отделении на углу Среднего и 3-й говорят, что американские и европейские деньги действительно можно приобрести, но позднее: после полудня, когда «ее привезут».
«Когда кто-нибудь принесет»
До полудня решил проверить еще несколько банков. Первым стал «Русский стандарт» на Среднем проспекте. Но там долларов и евро нет. Как и в соседнем «ПСБ». По дороге даже удивляюсь собственному азарту: каждый раз, когда вижу в терминале банка активную кнопку «обмен валюты», сердце колотится чуть сильнее. Не могу себе представить, что чувствуют люди, которым реально нужны доллары или евро для эмиграции или в поездку.
Смотрю на часы: до полудня есть еще время вернуться в «Открытие» на Малый проспект. Там уже нет ни инкассации, ни очереди, ни скандала. Но и валюту пока купить нельзя. На вопрос о том, когда это можно будет сделать, кассир только разводит руками. «Когда кто-нибудь принесет», — только и может она сказать.
Наконец, вернулся в «Сбер» на углу 3-й и Среднего. Деньги туда уже привезли: купить можно и американскую, и европейскую валюты (но только по паспорту). Причем разных номиналов. Курс тоже чуть выгоднее, чем в банке «Санкт-Петербург»: евро стоит 99,21 руб., а доллар чуть больше 87 руб. Спрашиваю, есть ли ограничения на продажу в одни руки. И тут выясняется, зачем нужен документ: купить можно не более 10 тысяч долларов и не за раз, а вообще. До момента снятия ограничений, то есть, как минимум до сентября. Тут отчего-то становится досадно, что купил не только 10 долларов в рамках редакционного задания, но и согласился взять еще 100 для коллеги, собирающегося в отпуск. Впрочем, даже приблизиться к лимиту в 10 тысяч вряд ли возможно, поэтому досада эта не имеет никакого смысла.
Итог
Купить наличную валюту в Петербурге действительно возможно, однако это потребует значительно времени: у меня ушло более двух часов, чтобы найти отделение с купюрами подходящего номинала (и это в Василеостровском районе, где расстояния не так велики, как в Красносельском или Красногвардейском). Для клиентов «Тинькофф Банка» есть вариант снять доллары или евро в банкоматах. Карту тех из них, в которые заряжены долларами и евро, можно запросить через приложение, но список будет небольшим, и нет гарантии, что в тот момент, когда вы до них доедете — купюры еще останутся в наличии,
Курс покупки далек от привлекательных цифр, устанавливаемых ЦБ. При этом как минимум в «Сбербанке» необходим будет паспорт, а количество наличности, которую удастся купить до сентября, не должно превысить 10 тысяч долларов.
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