США запретили поставлять в Россию долларовые банкноты, автомобили и ювелирные изделия

В Россию из Америки также нельзя поставлять автомобили, одежду и ювелирные изделия. А из РФ больше нельзя экспортировать морепродукты, алмазы и предметы роскоши.

В Белом доме добавляют, что новый указ позволит в будущем накладывать ограничения на инвестиции в любой сектор российской экономики.

Напомним, Банк России установил временное ограничение на снятие наличной валюты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вплоть до сентября 2022 года они могут обналичить не более 5 тысяч долларов.