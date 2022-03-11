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США запретили поставлять в Россию долларовые банкноты, автомобили и ювелирные изделия

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Из США запретили экспортировать, продавать или поставлять в Россию долларовые банкноты. Такой указ подписал американский президент Джо Байден. Рассказываем, что еще нельзя доставлять в РФ.

Shutterstock.com

В Россию из Америки также нельзя поставлять автомобили, одежду и ювелирные изделия. А из РФ больше нельзя экспортировать морепродукты, алмазы и предметы роскоши.

В Белом доме добавляют, что новый указ позволит в будущем накладывать ограничения на инвестиции в любой сектор российской экономики.

Напомним, Банк России установил временное ограничение на снятие наличной валюты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вплоть до сентября 2022 года они могут обналичить не более 5 тысяч долларов.

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