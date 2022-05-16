ЦБ повысил лимит на переводы денег за рубеж для россиян

Переводы можно совершать со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом. Эти действия доступны резидентам России, а также нерезидентам из дружественных стран. Ранее лимит составлял 10 тысяч долларов.

С помощью финансовых организаций, которые помогают переводить деньги без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести не более 5 тысяч долларов или эквивалент в другой валюте в течение месяца.

Нерезидентам из стран, поддерживающих санкции, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, позволяется переводить средства со счетов в РФ за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и услуг и перечислять их за рубеж без открытия счета.

Ранее нерезидентам из поддерживающих санкции стран разрешали переводить до 10 тысяч долларов со счета и до 5 тысяч долларов без открытия счета.

Помимо этого, регулятор продлил действие запрета на переводы за рубеж для физлиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юрлиц из этих государств. Им также нельзя будет выводить деньги в другие страны со счетов российских брокеров.

Ограничения будут действовать до 30 сентября 2022 года. Суммы устанавливаются по курсу Центробанка на дату осуществления перевода.