Заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад к концу календарной зимы. Однако после это в страну может прийти новая волна COVID-19. Такой прогноз дал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.
Михаил Щелканов
О заболеваемости коронавирусом в России, цитата по «Интерфаксу»:
После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой в марте-апреле, он по-разному выразится в разных климатических зонах. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум. В сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ.
Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 80% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В Петербурге уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение. В Ленинградской области всех школьников отправят на внеплановые каникулы.
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