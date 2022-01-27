Как вылечить «омикрон» дома и отличить его от ОРВИ? Краткая инструкция для петербуржцев

Как объясняет врач, не у каждого из пациентов выполняется секвенирование, то есть не каждый заболевший будет знать, каким именно штаммом коронавируса болеет. Но это не влияет на принципы оказания медицинской помощи — они едины и зависят от тяжести течения коронавирусной инфекции, сопутствующих состояний и заболеваний.

У петербуржцев с подтвержденным «омикрон»-штаммом, как правило, наблюдают ринит, синусит, фарингит и ларингит — то есть насморк, отечность носовых ходов и пазух носа, боли в горле, увеличение шейных лимфоузлов, осиплость голоса, сухой кашель.