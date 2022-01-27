Как вылечить «омикрон» дома и отличить его от ОРВИ? Краткая инструкция для петербуржцев

Какими лекарствами заполнить домашнюю аптечку, имеет ли смысл ПЦР-тест (и в какой день его сдавать?), как избавиться от насморка, боли в горле и слабости при «омикроне». «Собака.ru» вместе с врачом-инфекционистом Дарьей Авдошиной ответила на главные вопросы о лечении легкой формы коронавирусной инфекции на дому.
«Последние 2 недели мы видим прирост заболеваемости «омикроном», в стационаре это в большей степени группа иммунокомпрометированных пациентов, с высокой восприимчивостью к инфекциям — например, петербуржцы на гемодиализе», — рассказывает петербургский врач-инфекционист Дарья Авдошина.
Как объясняет врач, не у каждого из пациентов выполняется секвенирование, то есть не каждый заболевший будет знать, каким именно штаммом коронавируса болеет. Но это не влияет на принципы оказания медицинской помощи — они едины и зависят от тяжести течения коронавирусной инфекции, сопутствующих состояний и заболеваний.
У петербуржцев с подтвержденным «омикрон»-штаммом, как правило, наблюдают ринит, синусит, фарингит и ларингит — то есть насморк, отечность носовых ходов и пазух носа, боли в горле, увеличение шейных лимфоузлов, осиплость голоса, сухой кашель.
Сдавать тест на COVID-19 или можно обойтись без него?
Во-первых, при наличии симптомов откажитесь от посещения офиса (и любых общественных мест!) до выздоровления — это основное правило, которое стоит соблюдать во время пандемии, чтобы не подвергать опасности свое окружение. Во-вторых, стоит сдать ПЦР-тест: мазок из носоглотки рекомендован к забору сразу после начала симптомов заболевания.
Сейчас в Петербурге можно протестироваться на COVID-19 бесплатно — например, позвонив по телефону городской горячей линии «122». После того, как вы опишете симптомы, вам назначат дату ПЦР-теста и визит участкового терапевта. У него можно получить листок нетрудоспособности в бумажном или электронном виде. То, насколько скоро к вам придут врач, тест и его результаты, зависит от загрузки медицинской службы в вашем районе.
В Петербурге в 2,5 раза выросло число обращений в службу 122, сообщал портал «Доктор Питер». Активнее всего петербуржцы набирали 122 в понедельник, 24 января, с 8.00 до 10.00. Пиковые нагрузки могут приводить к сбоям в работе системы.
Также в городских поликлиниках организовали отдельные входы для пациентов с подозрением на коронавирус: полный список и часы работы кабинетов можно посмотреть здесь.
Как лечиться дома и какие препараты иметь в аптечке?
Лечение легкой формы «омикрона» на дому похоже на лечение неосложненного ОРВИ: оно заключается в том, чтобы облегчить симптомы, и дать организму возможность восстановиться. Очень важен активный питьевой режим — не менее 2 л жидкости в день, качественное сбалансированное питание с акцентом на легкоусвояемый белок, проветривание и увлажнение воздуха в комнате, где вы изолируетесь от внешнего мира. При наличии показаний — прием лекарств, которые облегчают симптомы ринита, синусита и ларингита.
Жаропонижающие средства можно использовать при температуре тела выше 37°C, но без фанатизма. Если вы пьете парацетамол, необходимо помнить, что его максимальная суточная доза составляет 2 грамма, а интервал между приемами — 6 часов. Можно использовать и нестероидные противовоспалительные препараты, например ибупрофен. Обязательно запоминайте (или записывайте!), какой препарат и в какой дозировке вы приняли, не превышайте ее.
Слабость и усталость во время «омикрона» могут усугубляться гиподинамией — недостатком движения во время болезни. Важно (оценивая свое самочувствие!) сохранять физическую активность, с ее постепенным расширением: это могут быть лечебная физкультура, суставная гимнастика, йога, ходьба.
Какие лекарства не стоит пить при «омикроне»?
Рассказывает Дарья Авдошина, врач-инфекционист «Лахта-Клиника»:
«Для лечения COVID-19 не должны применяться антибактериальные препараты (антибиотики — Прим. ред.), если у вас нет подтвержденной (!) бактериальной инфекции. Антибиотики не оказывают активного действия на вирусы и не могут выступать в качестве профилактики осложнений, зато при необоснованном приеме способны приводить к таким серьезным осложнениям, как псевдомембранный колит (тяжелое воспалительное заболевание кишечника — Прим. ред.).
Не стоит проводить самолечение антикоагулянтами — препараты, разжижающие кровь, во время пандемии используются для пациентов из группы риска развития тромбоза. Они не должны назначаться всем подряд, поскольку могут привести к различным и серьезным побочным эффектам.
Также хочу отметить обилие различных «стимуляторов» и «модуляторов» иммунной системы на российском фармрынке. Большинство из них не имеют достаточных данных клинических исследований и не могут считаться эффективными. Это же можно сказать про всевозможные противовирусные лекарства с сомнительной степенью эффективности и безопасности.
Сейчас в мировой практике предложены следующие препараты с противовирусной активностью: моноклональные антитела к спайк-белку коронавируса, ремдесивир, паксловид, молнупиравир. Они используются в Европе и США, в России из этого списка зарегистрирован только ремдесивир. Еще раз хочу напомнить, что все лекарства должны использоваться только по назначению врача, а не бесконтрольно» .
В каком случае необходимо немедленно вызвать скорую помощь?
Красные флаги ухудшения состояния — это прогрессирующая слабость, сохранение высокой температуры (выше 38°C более двух суток), затруднение дыхания в виде одышки, чувства нехватки воздуха, боли за грудиной, уровень сатурации менее 94-95%. Если вы наблюдаете эти симптомы у себя или близкого человека, необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи. Некоторым пациентам необходима более ранняя госпитализация — если они находятся в группе риска по возрасту или наличию хронических заболеваний.
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