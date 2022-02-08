Ученые говорят о бесполезности локдаунов при COVID-19. Это правда? Мы зря страдали? Жесткие меры на фоне «омикрона» нужны?

Ученые начали говорит, что локдауны не сильно помогают бороться с коронавирусом, а Университет Джонса Хопкинс и вовсе назвал нулевым вклад ограничений в снижение смертности. Такие обескураживающие заголовки можно было видеть на днях во многих мировых СМИ. Правда ли это? Все ли специалисты согласны с таким выводом? Или, возможно, наоборот на фоне новой коронавирусной волны стоит вновь задуматься о том, чтобы вновь закрыться по домам? Разбираемся!
Кто сказал, что локдауны бесполезны?
Эффективность жестких ограничений в борьбе против коронавируса ставили под сомнение не раз. Вновь заговори об этой теме в последние дни после выхода совместной статьи американских и датских ученых на эту тему.
Как утверждают авторы (профессора экономики Стив Ханке и Ларс Йонунг), они проанализировали более тысячи исследований, опубликованных за время пандемии и не нашли убедительных свидетельств того, что локдауны существенно снижают смертность от коронавируса.
«Исследования, в которых изучалась связь между строгостью ограничений [и количеством погибших от вируса], показывают, что средний набор официальных ограничительных мер в Европе и США снизил смертность только на 0,2% по сравнению с теми случаями, когда власти лишь давали рекомендации, [но не вводили запреты]. Жесткие локдауны, предписывавшие людям не выходить из дома, также оказались неэффективными. Они снизили смертность от COVID-19 всего на 2,9%», — утверждают авторы исследования.
При этом закрытие границ уменьшило смертность всего на 0,1%, пишут авторы статьи. Ограничения на массовые мероприятия позволили снизить количество жертв коронавируса лишь на 1,6%, а прекращение занятий в школах — на 4,4%.
Почему так происходит?
Ученые уверены: локдауны и другие меры работают хуже, чем считалось, из-за того, что люди «реагируют на опасность за окном». Чем ниже цифры заболеваемости, тем меньше граждане готовы подчиняться ограничениям и находят пути полностью или частично их обойти, сводя на нет эффект от ранее принятых мер. Напротив, если люди добровольно выполняют рекомендации, осознавая опасность, то смертность удастся снизить сильнее. В качестве примеров, в статье упомянуты Финляндия и скандинавские страны, где процент умерших был ниже даже при сравнительно мягких мерах (при этом следует отметить, что в Швеции, где в первую волну мер не вводили, смертность была сравнительно высокой для Северной Европы, а в Финляндии ограничения все же были, — прим. Ред).
Кроме того, настаивают авторы статьи, локдауны приводили к тому, что зараженные люди долгое время оставались дома, наедине с членами семьи, подвергая их более высокой опасности заболеть. Избежать этого было тем сложнее, что выйти в парк или на пляж во многих странах было нельзя, люди вынуждены были сидеть в четырех стенах.
При этом, пишут ученые, экономические издержки ограничений оказались огромными. «[Принятые меры] способствовали снижению экономической активности, росту безработицы, проблемам в школьном образовании, возникновению политических беспорядков, содействию домашнему насилию и подрыву либеральной демократии. Эти издержки для общества следует сравнивать с преимуществами самоизоляции, которые, как показал наш метаанализ, в лучшем случае незначительны», — говорится в тексте.
С этими выводами согласны и некоторые российские ученые. Так, Юлия Раскина, доцент факультета экономики ЕУСПб напоминает, что весной 2020 года в условиях локдауна падение российского ВВП составило около 8%. Средние доходы упали на 5%, уровень бедности вырос. «Сейчас есть много свидетельств за то, что смертность снижается незначительно вследствие политик по сдерживанию эпидемии, заболеваемость — снижается, но эффект все меньше от волны к волне», — соглашается она с американо-датским исследованием. К сходным выводам также пришли математики СПбГУ.
Почему статья о вреде локдаунов вызывает вопросы?
Текст с «разоблачением» нулевого эффекта локдаунов вызвал бурную реакцию среди журналистов. Однако многие ученые скептически отнеслись к выводам американо-датских коллег. «Это исследование не на оригинальных данных, это обзор ранее опубликованных статей. Причем авторы цитируют в том числе те статьи, которые подтверждают эффективность ограничений, но (очевидно являясь противниками локдаунов) они объявляют их незаслуживающими внимания или недостоверными», — говорит Алексей Куприянов, петербургский биолог, создавший портал альтернативной статистики по COVID-19.
Также вопросы у эпидемиологов и инфекционистов вызвал тот факт, что анализ проводили специалисты в области экономики, используя экономические методы, не привлекая к своей работе экспертов в области эпидемиологии и общественного здоровья.
Наконец третья претензия специалистов в области медицинских исследований касается категоричности выводов американо-датских ученых. «Это обобщение некоторого количества наблюдательных исследований, они не позволяют сделать какого-то однозначного вывода об эффективности или неэффективности локдауна. При этом результаты многих из этих исследований прямо противоречат идем составителей обзора. Любопытно, что авторы одной из статей, в которой не было найдено эффекта от требований находиться дома, пишут, что проблема не в самой мере, а том, что к моменту ее внедрения все уже и так спрятались по домам. Да и негативный эффект на экономику мер тоже преувеличен. Чтобы говорить об эффективности с такой же уверенностью, которую демонстрируют коллеги, нужно провести эксперимент: взять два земных шара и запустить на обоих пандемию. На одном при этом следует ввести локдаун, а на втором — нет, и считать смерти. И это только исследование одного из видом ограничений, если вы хотите таким образом проверить эффективность разных мер, то вам потребуется чуть побольше планет», — иронизирует директор Института междисциплинарных медицинских исследований ЕУСПб Антон Барчук.
Какие есть доводы в пользу локдаунов?
Даже скептически относящиеся к ограничениям авторы статьи признают однако, что закрытие предприятий, работа которых не была жизненно необходима (прежде всего баров), значительно сказалось на смертности, снизив ее на 10,6%. Также ученые отмечают, что ношение масок также, вероятно, снизило количество жертв.
Однако другие ученые уверены, что и более серьезные меры вполне доказали свою эффективность. Так, Алексей Куприянов ссылается на то, что любые перерывы в работе школ через некоторое время сказываются в снижении скорости распространения вируса. «Даже школьные каникулы дают провалы в заболеваемости. Если это небольшой перерыв, то зубец на графике меньше, если школы закрыты дольше, то провалы бывают огромными», — говорит он и при этом сетует, что достаточно жестких и своевременных мер в России не принимали с весны 2020 года, когда власти готовились к приходу вируса в страну. «Мне кажется поэтому у нас первая волна была такой низкой по сравнению с даже с осенью 2020 года», — считает Куприянов.
При этом, Антон Барчук признает, что ограничения должны всегда опираться на логику и целесообразность, в этом он видит единственное рациональное зерно американо-датской статьи. «Вирус передается не от факта выхода из дома, а при контактах между людьми, для понимания этого не нужны сложные расчеты и аналитические статьи. Если вы даже на пике пандемии разрешите людям гулять в парках, соблюдая дистанцию, то это вряд ли изменит ситуацию с распространением болезни. Но это вовсе не значит, что другие ограничения не имеют смысла», — настаивает он.
Как отмечает экономист, ассоциированный профессор ЕУСПб Дмитрий Скугаревский, эффективность карантинных мер подтверждается не только результатами этой пандемии, но и данными прошлого. «На данных пандемии испанки 1918 года ученые показали, что локдауны и иные ограничения не оказали негативного эффекта на экономическое развитие, но снизили смертность. В 2020 году это исследование оказало важное влияние на принятие решений в начале коронакризиса, когда информации у нас было очень мало», — говорит он.
Нужен ли локдаун сейчас?
А вот по вопросу необходимости введения новых жестких ограничений сейчас опрошенные редакцией эксперты разделились во мнениях. По мнению Антона Барчука на сегодняшний день они бессмысленны. «Такие меры нужны тогда, когда с их помощью можно снизить распространение вируса. Сейчас в условиях распространения «омикрона», нам пришлось бы закрыть всех по домам на очень жесткий локдаун. В условиях, когда этот вариант реже вызывает тяжелое течение заболевания (во многом благодаря вакцинации) мы вряд ли можем оправдать такие жесткие ограничения», — полагает он.
А вот Алексей Куприянов не исключает, что ограничительные меры могли бы быть не лишними в сложившихся условиях. «Мы видим, что количество людей, находящихся в стационарах Петербурга, составляет около 8 тысяч человек, это повторение пика прошлой волны. Ранее мы разворачивали максимально около 11 тысяч коек в городе, такими темпами мы достигнем этой отметки довольно скоро, пока мы находимся в фазе роста мы еще можем ввести какие-то ограничения, к примеру, не выпускать детей в школы с каникул. Пока мы ограничились полумерой, связанной со старшеклассниками, чем может аукнуться такое промедление мы пока не знаем», — заключил он.
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