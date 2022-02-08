Ученые говорят о бесполезности локдаунов при COVID-19. Это правда? Мы зря страдали? Жесткие меры на фоне «омикрона» нужны?

Кто сказал, что локдауны бесполезны?

Эффективность жестких ограничений в борьбе против коронавируса ставили под сомнение не раз. Вновь заговори об этой теме в последние дни после выхода совместной статьи американских и датских ученых на эту тему.

Как утверждают авторы (профессора экономики Стив Ханке и Ларс Йонунг), они проанализировали более тысячи исследований, опубликованных за время пандемии и не нашли убедительных свидетельств того, что локдауны существенно снижают смертность от коронавируса.

«Исследования, в которых изучалась связь между строгостью ограничений [и количеством погибших от вируса], показывают, что средний набор официальных ограничительных мер в Европе и США снизил смертность только на 0,2% по сравнению с теми случаями, когда власти лишь давали рекомендации, [но не вводили запреты]. Жесткие локдауны, предписывавшие людям не выходить из дома, также оказались неэффективными. Они снизили смертность от COVID-19 всего на 2,9%», — утверждают авторы исследования.

При этом закрытие границ уменьшило смертность всего на 0,1%, пишут авторы статьи. Ограничения на массовые мероприятия позволили снизить количество жертв коронавируса лишь на 1,6%, а прекращение занятий в школах — на 4,4%.