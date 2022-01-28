В разгар эпидемии «омикрона» Британия, Швеция, Мексика и другие страны смягчают ограничения. ВОЗ вообще хочет открыть границы. Это почему?

Новая, уже пятая по счету, волна коронавируса бьет все рекорды по ежедневному росту числа заболевших. Именно в этот момент многие страны снимают или смягчают ранее введенные ограничения. Более того, ВОЗ сообщает, что многие меры, которые стали привычными для нас за последние два года, не имеют смысла. Почему так происходит и что все это значит? Разбираемся вместе с онкоэпидемиологом ЕУСПб Антоном Барчуком.
Что происходит?
В мире бушует очередная волна коронавируса, вызванная на этот раз распространением штамма «омикрон». Постоянно бьются рекорды по количеству новых случаев, выявленных за сутки. Прирост заболевших по всему миру ежедневно исчисляется миллионами человек. Однако некоторые страны реагируют на эту ситуацию неожиданно, не усиливая, а, наоборот, постепенно снимая коронавирусные ограничения.
Так, Великобритания с 27 января отменила обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах, а также разрешила вернуть сотрудников в офисы. Мексика разрешила туристам, въезжающим в страну, не заполнять анкету о состоянии здоровья и не получать QR-код. Большинство ковидных мер отменили также в Ирландии (в частности отменили ограничения на работу общепита). О полном снятии ограничений задумались также в Дании. В той или иной мере на смягчение противоэпидемиологических норм пошли на Кубе, в Швеции, Белоруссии и Таиланде.
Более того, в середине января эксперты ВОЗ призвали страны открыть границы и снять ограничения для туристов. По мнению экспертов организации, правительства не должны требовать сертификат о вакцинации в качестве главного условия для пересечения границы.
Почему отменяют ограничения?
На сегодняшний день старые ограничения уже бесполезны и даже создают проблемы, уверены эксперты. Причин тому три. Во-первых, «омикрон» куда более заразен, чем предыдущие штаммы, и действующие меры не способны остановить его распространение. Во-вторых, подавляющее большинство жителей планеты уже имеют антитела к коронавирусу (благодаря прививке или из-за ранее перенесенного заболевания). В-третьих, эти ограничения вредят экономике.
«В привычных мерах уже нет смысла, это как носить воду в решете, — отмечает онкоэпидемиолог ЕУСПб Антон Барчук, — мы видим, как "омикрон" прекрасно распространяется и при условно закрытых границах. В этой ситуации ограничивать международные контакты не имеет никакого смысла. Конечно, снимать ограничения на въезд проще в тех странах, в которых новая волна уже пошла на спад, но, думаю, что все больше государств будет в скором времени отказываться от введенных ранее мер».
Почему же ограничения не отменяли раньше?
Тот факт, что ограничения не работают сейчас, не отменяет того, что они были эффективны ранее. Закрытые границы, локдауны, обязательное ношение масок позволили выиграть время, сдерживая в 2020-2021 годах развитие предыдущих штаммов коронавируса.
«Именно благодаря этим мерам в Северной Европе до прихода "омикрона" число заражений и смертей было минимальным, — поясняет Антон Барчук, — в некоторых странах вообще не было избыточной смертности в пандемию, тогда как в России, где ограничения соблюдались не так жестко, она превысила миллион человек».
За счет ограничений в ряде европейских стран большинство людей, имеющих антитела, получили их в результате вакцинации, а не из-за болезни, полагают эпидемиологи.
Но если сейчас отменить ограничения, не станет ли хуже?
Скорее всего, нет. Антиковидные меры нужны не для того, чтобы победить вирус, а чтобы сдержать его распространение, пока не удастся привить максимальное число людей. Однако в развитых странах почти все, кто мог и хотел получить прививку, это уже сделали. «С приходом "омикрона" для тех, кто не вакцинирован, поезд уже уехал. К сожалению, они, скорее всего, заболеют, — констатирует Антон Барчук, — вероятно, к концу этой волны на планете не останется людей, которые так или иначе не контактировали бы с вирусом. Это произойдет в любом случае, снимем мы ограничения или нет».
К тому же новый штамм переносится пациентами легче. Возможно, это связано с тем, что среди заразившихся им много людей с антителами (привитых и ранее переболевших). Поэтому процент госпитализаций и смертей в целом ниже, чем при предыдущих волнах, при том что число выявленных случаев растет стремительно.
Главная зона риска теперь — дети. В большинстве стран программа их вакцинации еще не начата. Поэтому во время новой волны виден резкий рост числа госпитализаций несовершеннолетних. Особенно это опасно для стран с большим населением, где даже небольшой процент тяжелых случаев может создать серьезную нагрузку на систему детских больниц. Именно поэтому карантины в школах и перевод обучения в дистанционный формат, возможно, будут сохранены во многих странах.
Когда мы сможем вернуться к нормальной жизни?
Сложно сказать, ведь в любой момент может появиться новый штамм коронавируса, который вновь поменяет течение глобальной пандемии. Если этого не произойдет, то отмена ограничений в глобальном масштабе может начаться уже в этом году.
«Прогнозы дело неблагодарное, — объясняет Антон Барчук, — однако если не появится нового штамма, если мы не увидим перегрузки стационаров, то глобальные ограничения в течение 2022 года могут быть отменены. Вначале это коснется, тех у кого есть сертификат о вакцинации, затем и всех остальных».
При этом, предупреждают эпидемиологи, сам коронавирус никуда не уйдет, он продолжит существовать в человеческой популяции, вызывая временами локальные вспышки и даже эпидемии. Однако подавляющее большинство людей, вероятно, будут его переносить уже не тяжелее, чем обычную ОРВИ.
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