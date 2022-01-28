В разгар эпидемии «омикрона» Британия, Швеция, Мексика и другие страны смягчают ограничения. ВОЗ вообще хочет открыть границы. Это почему?

Что происходит?

В мире бушует очередная волна коронавируса, вызванная на этот раз распространением штамма «омикрон». Постоянно бьются рекорды по количеству новых случаев, выявленных за сутки. Прирост заболевших по всему миру ежедневно исчисляется миллионами человек. Однако некоторые страны реагируют на эту ситуацию неожиданно, не усиливая, а, наоборот, постепенно снимая коронавирусные ограничения.

Так, Великобритания с 27 января отменила обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах, а также разрешила вернуть сотрудников в офисы. Мексика разрешила туристам, въезжающим в страну, не заполнять анкету о состоянии здоровья и не получать QR-код. Большинство ковидных мер отменили также в Ирландии (в частности отменили ограничения на работу общепита). О полном снятии ограничений задумались также в Дании. В той или иной мере на смягчение противоэпидемиологических норм пошли на Кубе, в Швеции, Белоруссии и Таиланде.

Более того, в середине января эксперты ВОЗ призвали страны открыть границы и снять ограничения для туристов. По мнению экспертов организации, правительства не должны требовать сертификат о вакцинации в качестве главного условия для пересечения границы.