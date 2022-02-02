Исследование: локдауны бесполезны в борьбе с коронавирусом

«В метаанализе делается вывод, что запреты практически не повлияли на общественное здравоохранение, но привели к огромным экономическим и социальным издержкам там, где были приняты. Как следствие, политика изоляции является необоснованной и должна быть отвергнута в качестве инструмента политики в области пандемии», — сказано в документе.

Самоизоляция помогла сократить число смертей от коронавируса на 2,9%. При этом отмечается, что, если человек проводит это время дома со своей семьей, то повышается вирусная нагрузка на родных, и это провоцирует у них тяжелое течение болезни.

Также из-за ограничений людям запрещали посещать относительно безопасные места на открытом воздухе — например, пляжи и парки. Людям приходилось устраивать встречи в менее безопасных закрытых помещениях. А этот факт, наоборот, спровоцировал рост заболеваемости.

Исследователи отмечают, что локдаун принес и другие «непреднамеренные последствия» — повышение безработицы, сокращение школьного образования, увеличение случаев домашнего насилия и рост случаев передозировки наркотиками.

Однако были и правильные решения, которые помогли значительно повлиять на количество смертей. На 10,6% сократилась смертность после закрытия «второстепенных предприятий». Ученые предположили, что к этому привело приостановка работы баров.