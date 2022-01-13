За сутки коронавирусом во всем мире заразились 3,4 млн человек — это рекорд пандемии

За прошедшие сутки, 12 января, коронавирусом во всем мире заразились почти 3,4 миллиона человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, это рекорд за все время пандемии.
По данным ВОЗ, 12 января во всем мире было зарегистрировано 3 395 785 случаев заражения коронавирусом. Университет Джонса Хопкинса говорит о еще большем числе заболевших — 3 620 874. За сутки скончались 7 735 человек, за все время — 5,5 миллиона. Всего с начала пандемии зафиксировано более 312 миллионов заражений.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что более половины всего населения Европы заразится «омикрон»-штаммом коронавируса в течение ближайших 6-8 недель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь предположила, что при неблагоприятном развитии ситуации с COVID-19 в России число заразившихся может достигнуть ста тысяч в сутки.
Президент Владимир Путин заявил, что страна находится «в очень сложной ситуации», связанной с распространением во всем мире нового штамма. Вариант «омикрон» уже может быть доминирующим в России. Официальные же данные говорят о почти 700 заболевших новой мутацией вируса. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, большая часть пациентов находится в Московском регионе.
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