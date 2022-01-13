За сутки коронавирусом во всем мире заразились 3,4 млн человек — это рекорд пандемии

По данным ВОЗ, 12 января во всем мире было зарегистрировано 3 395 785 случаев заражения коронавирусом. Университет Джонса Хопкинса говорит о еще большем числе заболевших — 3 620 874. За сутки скончались 7 735 человек, за все время — 5,5 миллиона. Всего с начала пандемии зафиксировано более 312 миллионов заражений.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что более половины всего населения Европы заразится «омикрон»-штаммом коронавируса в течение ближайших 6-8 недель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь предположила, что при неблагоприятном развитии ситуации с COVID-19 в России число заразившихся может достигнуть ста тысяч в сутки.

Президент Владимир Путин заявил, что страна находится «в очень сложной ситуации», связанной с распространением во всем мире нового штамма. Вариант «омикрон» уже может быть доминирующим в России. Официальные же данные говорят о почти 700 заболевших новой мутацией вируса. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, большая часть пациентов находится в Московском регионе.