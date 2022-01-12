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«Мы находимся в очень сложной ситуации»: Путин — о грядущих вспышках заболеваемости COVID-19 из-за штамма «омикрон»

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На сегодняшний день Россия находится «в очень сложной ситуации», связанной с распространением во всем мире нового штамма коронавируса «омикрон». По мнению президента, в ближайшее время стоит ожидать новых вспышек заболеваемости в стране.

NickolayV / Shutterstock.com

Владимир Путин

О штамме коронавируса «омикрон», выдержка из расшифровки совещания президента с членами правительства на сайте Кремля:

Она [тема борьбы с коронавирусной инфекцией] нас не оставляет в покое — не только нас, весь мир. Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки — свыше миллиона заболевших, миллион триста уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом «омикрон».

Но совершенно очевидно также и то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня — в ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек, тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране.

Также в ходе совещания Путин заявил, что у России «есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться» к росту заболеваемости коронавирусом. Этого утверждения в расшифровке на сайте Кремля нет, но оно записано на видео, которое публикует RT. «Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь: это общение людей, поездки людей в этот каникулярный период за границу, в том числе в страны со сложной эпидемиологической ситуацией», — говорит на нем президент.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что более половины всего населения Европы заразится «омикрон»-штаммом коронавируса в течение ближайших 6-8 недель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь предположила, что при неблагоприятном развитии ситуации с COVID-19 в России число заразившихся может достигнуть ста тысяч в сутки

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