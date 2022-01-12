«Мы находимся в очень сложной ситуации»: Путин — о грядущих вспышках заболеваемости COVID-19 из-за штамма «омикрон»

О штамме коронавируса «омикрон», выдержка из расшифровки совещания президента с членами правительства на сайте Кремля:

Она [тема борьбы с коронавирусной инфекцией] нас не оставляет в покое — не только нас, весь мир. Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки — свыше миллиона заболевших, миллион триста уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом «омикрон».

Но совершенно очевидно также и то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня — в ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек, тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране.