Штамм коронавируса «омикрон» уже может быть доминирующим в России

Внимание на то, что «омикрон»-штамм уже может быть доминирующим в России, обратила Business FM. Радиостанция ссылается на данные глобальной базы GISAID, куда лаборатории по всему миру загружают результаты секвенирования геномов коронавируса — за последний период доля российских образцов, идентифицированных как «омикрон», достигла 54%.

По данным руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в Москве «омикрон»-штамм выявлен у 30% всех заболевших коронавирусом. «Первичные данные, совместно полученные с департаментом здравоохранения города Москвы, где наши сотрудники тоже участвуют в этой работе, говорят, что на первый день этой недели до 30% уже циркулировало в популяции именно штамма «омикрон»», — заявил он.

Официальные же данные говорят о почти 700 заболевших «омикрон»-штаммом. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, большая часть пациентов находится в Московском регионе. По ее мнению, Россия не избежит нового подъема заболеваемости из-за «омикрона», а регион, скорее всего, «примет на себя первый удар распространения нового штамма». Новые меры по борьбе с новым штаммом обещали подготовить концу текущей недели.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что более половины всего населения Европы заразится «омикрон»-штаммом коронавируса в течение ближайших 6-8 недель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь предположила, что при неблагоприятном развитии ситуации с COVID-19 в России число заразившихся может достигнуть ста тысяч в сутки. Президент Владимир Путин уже заявил, что страна находится «в очень сложной ситуации», связанной с распространением во всем мире нового штамма.