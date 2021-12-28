В мире зафиксирован абсолютный рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки — почти 1,5 млн человек

Как пишет Bloomberg, за сутки коронавирусом заболели более 1,44 миллиона человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, суточный прирост составил 1 458 338. Предыдущий максимум заражений фиксировали в декабре 2020 года, когда Турция представила обновленную статистику со всеми случаями COVID-19 в стране, а не только среди госпитализированных пациентов.

Ежедневно регистрируемые случаи на основе семидневной скользящей средней — показателя, который сглаживает разовые колебания и статистические погрешности в праздничные дни — также достигли пиковых значений на фоне распространения «омикрон»-штамма — по данным The Bell, примерно 841 000. Это на 49% больше, чем месяц назад, когда новый вариант коронавируса был обнаружен в Южной Африке. При этом ежедневная смертность выросла незначительно.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 миллионов 437 тысяч, в Москве — 2 миллиона 23 тысячи, в Петербурге — 847 тысяч, в мире — 281 миллион человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».