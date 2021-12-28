В мире зафиксирован абсолютный рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки — почти 1,5 млн человек

Мир обновил суточный рекорд заражений коронавирусом. Сегодня, 28 декабря, прирост заболевших составил почти 1,5 миллиона человек.
Как пишет Bloomberg, за сутки коронавирусом заболели более 1,44 миллиона человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, суточный прирост составил 1 458 338. Предыдущий максимум заражений фиксировали в декабре 2020 года, когда Турция представила обновленную статистику со всеми случаями COVID-19 в стране, а не только среди госпитализированных пациентов.
Ежедневно регистрируемые случаи на основе семидневной скользящей средней — показателя, который сглаживает разовые колебания и статистические погрешности в праздничные дни — также достигли пиковых значений на фоне распространения «омикрон»-штамма — по данным The Bell, примерно 841 000. Это на 49% больше, чем месяц назад, когда новый вариант коронавируса был обнаружен в Южной Африке. При этом ежедневная смертность выросла незначительно.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 миллионов 437 тысяч, в Москве — 2 миллиона 23 тысячи, в Петербурге — 847 тысяч, в мире — 281 миллион человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».
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