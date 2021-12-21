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Вакцинацию от коронавируса впервые включили в национальный календарь прививок

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Министерство здравоохранения России утвердило обновленный национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показателям. В него впервые включена вакцинация от коронавируса.

Shutterstock.com

К приоритету первого уровня для обязательной вакцинации против коронавируса относятся:

  • лица в возрасте 60 лет и старше;
  • взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования;
  • лица с хроническими заболеваниями;
  • граждане, проживающие в городах с численностью 1 миллион человек и более.

Также в национальный календарь прививок включена вакцинация от коронавируса несовершеннолетних. Дети от 12 до 17 лет прививаются добровольно по письменному заявлению одного из родителей или иного законного представителя.

В числе других болезней, вакцинация против которых включена в календарь, туляремия, чума, бруцеллез, сибирская язва, бешенство, холера, брюшной тиф, корь, дифтерия, полиомиелит и другие.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 миллионов 241 тысячу, в Москве — 2 миллиона, в Петербурге — 831 тысячу, в мире — 274 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт»

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