К приоритету первого уровня для обязательной вакцинации против коронавируса относятся:

лица в возрасте 60 лет и старше;

взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования;

лица с хроническими заболеваниями;

граждане, проживающие в городах с численностью 1 миллион человек и более.

Также в национальный календарь прививок включена вакцинация от коронавируса несовершеннолетних. Дети от 12 до 17 лет прививаются добровольно по письменному заявлению одного из родителей или иного законного представителя.

В числе других болезней, вакцинация против которых включена в календарь, туляремия, чума, бруцеллез, сибирская язва, бешенство, холера, брюшной тиф, корь, дифтерия, полиомиелит и другие.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 миллионов 241 тысячу, в Москве — 2 миллиона, в Петербурге — 831 тысячу, в мире — 274 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».