В Петербург поступила партия «Спутника Лайт» для вакцинации иностранцев и трудовых мигрантов

Партия вакцины «Спутник V», поступившая на фармбазу Петербурга — в количестве 62 400 комплектов доз. Поставка «Спутника Лайт» для вакцинации иностранцев и трудовых мигрантов — 14 608 доз. Привиться можно в 190 пунктах вакцинации на базе медицинских организаций. При поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 53 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным.

На сегодняшний день в Петербург завершили цикл вакцинации 2 454 585 человек, привиты 37 942 иностранца.

«Вакцина от коронавирусной инфекции поступает в город без перебоев. Создан большой ее запас, причем разных видов. У петербуржцев и тех, кто временно работает в нашем городе, есть все возможности сделать прививку. Впереди — новогодние праздники и зимние каникулы. Всем хочется провести их с хорошим настроением и без новых ограничительных мер. А для этого нужно не допустить роста заболеваемости», — отметил губернатор Александр Беглов.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 миллионов 103 тысячи, в Москве — 1 миллион 991 тысячу, в Петербурге — 821 тысячу, в мире — 271 миллион человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».