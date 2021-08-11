Что известно о новом (и очень опасном!) штамме коронавируса «йота» и ждать ли его в России — отвечает инфекционист

«Йота» опаснее других штаммов? Отчасти
Вариант коронавируса «йота» впервые обнаружили в Нью-Йорке в конце прошлого года. Последнее обстоятельство важно подчеркнуть — «йота» существует уже не первый день. Он циркулирует с осени прошлого года, тем не менее с января по апрель мы не видели его масштабных вспышек, хотя он и распространился более чем в 20 странах.
В предшествующих публикациях, которые цитируют американские ученые, сообщалось, что «йота» может быть заразнее и опаснее для заболевших. Приводились данные, что риск смерти от нового штамма выше на 46% для людей в возрастной группе 45–64 года, для группы 65–74 года — на 82%, а среди тех, кому больше 75 лет вероятность смерти от «йоты» выше на 62%. Однако здесь надо сделать ряд оговорок.
Сами авторы препринта говорят, что заразность варианта и его умение обходить иммунитет «умеренно» выше, чем у других штаммов. По разным данным, от 0 до 10% вакцинированных и переболевших при контакте с вариантом «йота» в итоге заболевают. Это сопоставимо с другими штаммами, к примеру с доминирующим сейчас в России вариантом «дельта». Во-вторых, летальность от коронавируса в разных регионах мира исчисляется 1-2%. Если мы говорим, что для «йоты» этот показатель выше на 82%, то это не значит, что риск умереть становится 84%. Это значит, что риск составляет 2-4%. Плюс, надо понимать, что значения летальности очень относительные, и зависят от времени и региона, где производились расчеты смертности в данной возрастной группе.
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Jorieri / Shutterstock.com
«Йота» может прийти в Россию? Не исключено
Исходя из данных ученых, «йота» несколько более заразен, чем вариант «альфа». От того, насколько это так, будет зависеть распространение штамма в мире, в том числе и в России. Предугадывать здесь сложно. Если мы увидим, что где-то на фоне общего снижения заболеваемости происходит вспышка «йоты», то это будет означать, что этот вариант может игнорировать сезонные колебания, «преодолевать» карантинные ограничения, иммунитет переболевших или привитых людей, а также вытеснять другие штаммы из популяции.
Насколько быстро «йота» может прийти в Россию? Если проводить аналогии с другими вариантами, «британский» штамм был зарегистрирован прошлой осенью, а до нас дошел к середине зимы, но большого распространения так и не получил. Индийский вариант «дельта» в апреле 2021 года причислен к группе «вызывающих опасение», а уже в мае были сообщения о том, что его выявляют в России. Через несколько недель он вытеснил практически все остальные варианты из нашей популяции. Так что оценивать перспективы «йоты» в России и конкретно в Петербурге рано. Если его заразность в итоге окажется ниже «дельты», то у него нет шансов.
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Dana.S / Shutterstock.com
Что остановит «гонку штаммов»? Коллективный иммунитет
Сейчас мы постоянно слышим о новых штаммах коронавируса, говорим о том, что их заразность выше, что летальность у них больше. Так будет продолжаться, пока мы все не обретем коллективный иммунитет. То есть пока количество переболевших и вакцинированных на планете не приблизится к 90%. Тогда эта «гонка» должна замедлиться.
Исследования вакцин показывают, что их эффективность против новых штаммов снижается, однако речь идет именно о заражении. Даже если привитый человек заболеет, риск тяжелого течения и смерти у него снижается в десятки раз. Для изначального уханьского варианта эта опасность стремится к нулю. Поэтому важно наращивать темпы вакцинации, особенно в периоды спада заболеваемости.
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