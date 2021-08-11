Что известно о новом (и очень опасном!) штамме коронавируса «йота» и ждать ли его в России — отвечает инфекционист

«Йота» опаснее других штаммов? Отчасти

Вариант коронавируса «йота» впервые обнаружили в Нью-Йорке в конце прошлого года. Последнее обстоятельство важно подчеркнуть — «йота» существует уже не первый день. Он циркулирует с осени прошлого года, тем не менее с января по апрель мы не видели его масштабных вспышек, хотя он и распространился более чем в 20 странах.

В предшествующих публикациях, которые цитируют американские ученые, сообщалось, что «йота» может быть заразнее и опаснее для заболевших. Приводились данные, что риск смерти от нового штамма выше на 46% для людей в возрастной группе 45–64 года, для группы 65–74 года — на 82%, а среди тех, кому больше 75 лет вероятность смерти от «йоты» выше на 62%. Однако здесь надо сделать ряд оговорок.

Сами авторы препринта говорят, что заразность варианта и его умение обходить иммунитет «умеренно» выше, чем у других штаммов. По разным данным, от 0 до 10% вакцинированных и переболевших при контакте с вариантом «йота» в итоге заболевают. Это сопоставимо с другими штаммами, к примеру с доминирующим сейчас в России вариантом «дельта». Во-вторых, летальность от коронавируса в разных регионах мира исчисляется 1-2%. Если мы говорим, что для «йоты» этот показатель выше на 82%, то это не значит, что риск умереть становится 84%. Это значит, что риск составляет 2-4%. Плюс, надо понимать, что значения летальности очень относительные, и зависят от времени и региона, где производились расчеты смертности в данной возрастной группе.