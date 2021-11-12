Сколько нужно антител для защиты от COVID-19? А если после прививки их мало? Разбираемся со специалистами! 

А что делать, если я вакцинировался недавно, а антител все равно мало

Во-первых, нужно помнить, что количество антител в течение шести недель после получения первого компонента растет. Иммунитет против коронавируса только увеличивается, поэтому делать анализ через 10-15 дней после прививки не имеет смысла.

Если же через месяц после получения второго компонента тест показывает низкий уровень антител, то это значит, что вакцина действительно не сработала на все 100%. В этом случае через 2-3 месяца можно было бы сделать еще одну прививку препаратом с другим принципом действия. Однако среди признанных в России вакцин только препараты семейства «Спутник» имеют опубликованные в международных журналах результаты клинических испытаний. По другой отечественной вакцине, «КовиВак», зарубежные публикации охватывают только доклинический этап исследований на животных. К тому же она в дефиците.

Поэтому люди, имеющие невысокий уровень антител после прививки должны по возможности соблюдать меры предосторожности: носить маски, избегать контактов с зараженными и пребывания в людных местах. Если у них есть шанс поехать за рубеж, то они могут также дополнительно сделать прививку иностранным препаратом (при этом важно помнить, что вакцина AstraZeneca имеет сходный со «Спутником» принцип действия, поэтому следует выбрать другой препарат). Важно: такой прививочный тур не даст в России права на обновление QR-кода привитого. Нужно также оговориться, что даже люди с уровнем антител ниже 160 BAU/мл все же значительно лучше защищены от тяжелого течения болезни, чем те, у кого антител нет вообще.