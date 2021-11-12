Сколько нужно антител для защиты от COVID-19? А если после прививки их мало? Разбираемся со специалистами! 

В Центре им. Гамалеи, где создан «Спутник V», заявили, что для защиты от «дельта»-варианта коронавируса нужен показатель антител около 300 в международных единицах измерения. Что это за единицы? Почему все снова стали смотреть на антитела? И как быть, если после прививки их недостаточно? Отвечаем с инфекционистом Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова Оксаной Станевич и заведующей лабораторией Lahta Clinic Марией Шабаевой.
Раньше говорили о титрах антител, теперь о международных единицах. В чем разница?
Когда коронавирус только появился в нашей жизни, производители стали создавать многочисленные тест-системы для определения уровня антител к нему. В них использовались разные методы, реагенты и единицы измерения. В России довольно часто проводили анализы на титры антител. При этом способе врачи смотрят во сколько раз максимально можно развести сыворотку крови, чтобы детектировать в ней антитела. Результат измерения представлен соотношением, например 1:400.
В результате возникли сложности. В зависимости от лаборатории единицы измерения и, соответственно, результаты анализов отличались. Сложно было вести глобальные сравнительные исследования. Даже один пациент, желающий следить за динамикой своих антител, должен был постоянно контролировать то, какую тест-систему используют при анализе. Поэтому Всемирная Организация Здравоохранения приняла международный стандарт: BAU/мл - binding antibodies unit (единица связывающих антител) на 1 мл крови.
Почему в моем анализе несколько цифр?
После введения единого стандарта большинство лабораторий перешли на двойную систему результатов. То есть в справке, выдаваемой пациенту, количество антител указано как в единицах производителя теста, так и в международной системе.
Связаны ли антитела и иммунитет к COVID-19? Раньше говорили на титры вообще не смотреть
Действительно, ранее сообщалось, что уровень антител не является достоверным показателем защиты от коронавируса. Представители ВОЗ еще летом не рекомендовали опираться на данные анализов, принимая решение о вакцинации.
Тем не менее сейчас ряд врачей и ученых склоняется к тому, что количество антител и защита от коронавируса все же коррелируют между собой. Чем больше в крови антител, тем чаще среди них встречаются нейтрализующие, которые не дают вирусу попасть в клетки и вызвать заражение. Однако это верно не для всех. Так у пациентов с аутоиммунными, онкологическими даже при высоких показателях, выявленных в ходе анализа, может не хватить именно нейтрализующих антител.
Говорят, что для эффективной защиты нужно иметь около 300 единиц антител, а лучше 500. Это правда?
На сегодняшний день нет достоверного ответа на вопрос, сколько именно антител нужно, чтобы человек гарантированно не заболел COVID-19. Считается, что показателя в 160 BAU/мл достаточно, чтобы снизить вероятность заражения на 90%. Однако исследований, неопровержимо это доказывающих, нет.
Конечно, уровень антител в 300 BAU/мл и тем более 500 BAU/мл дают еще лучшую защиту. Хотя, любой из этих показателей условный. Поэтому пока можно говорить лишь о том, что чем больше антител, тем лучше. При этом со временем антител становится меньше.
А что делать, если я вакцинировался недавно, а антител все равно мало
Во-первых, нужно помнить, что количество антител в течение шести недель после получения первого компонента растет. Иммунитет против коронавируса только увеличивается, поэтому делать анализ через 10-15 дней после прививки не имеет смысла.
Если же через месяц после получения второго компонента тест показывает низкий уровень антител, то это значит, что вакцина действительно не сработала на все 100%. В этом случае через 2-3 месяца можно было бы сделать еще одну прививку препаратом с другим принципом действия. Однако среди признанных в России вакцин только препараты семейства «Спутник» имеют опубликованные в международных журналах результаты клинических испытаний. По другой отечественной вакцине, «КовиВак», зарубежные публикации охватывают только доклинический этап исследований на животных. К тому же она в дефиците.
Поэтому люди, имеющие невысокий уровень антител после прививки должны по возможности соблюдать меры предосторожности: носить маски, избегать контактов с зараженными и пребывания в людных местах. Если у них есть шанс поехать за рубеж, то они могут также дополнительно сделать прививку иностранным препаратом (при этом важно помнить, что вакцина AstraZeneca имеет сходный со «Спутником» принцип действия, поэтому следует выбрать другой препарат). Важно: такой прививочный тур не даст в России права на обновление QR-кода привитого. Нужно также оговориться, что даже люди с уровнем антител ниже 160 BAU/мл все же значительно лучше защищены от тяжелого течения болезни, чем те, у кого антител нет вообще.
А если я болел или привился давно, но антител по-прежнему много?
Этот вопрос вызывает споры у экспертов. Скорее всего, это означает, что пока организм способен справится с вирусом. Однако единого мнения у экспертов по этому поводу нет.
Поэтому врачи рекомендуют делать прививку по расписанию. К тому же QR-код прекращает свое действие вне зависимости от уровня антител.
Мария Шабаева
Заведующая лабораторией Lahta Clinic:
Приведу хороший пример с более привычной нам инфекцией: вирусом гриппа. Мы каждый сезон вакцинируемся, потому что пришло время, не проверяя уровень антител к вирусу гриппа.
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