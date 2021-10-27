COVID-19 с нами уже почти 2 года. Как он изменился и почему до сих пор не побежден? Отвечают иммунологи

Ковиду почти два года, как он изменился за это время?

Оксана Станевич: За это время у вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, появились мутации, которые позволяют ему лучше адаптироваться. Полтора-два года назад многие ожидали, что вирус будет эволюционировать в сторону меньшей агрессивности и летальности, однако все случилось ровно наоборот. Летом-осенью 2020 года произошел скачок, связанный с появлением мутации D614G, после чего мы наблюдаем появление и отбор новых вариантов, которые идут до сих пор.

Дарья Авдошина: В этой эволюции нам важны более всего две характеристики: вирулентность, то есть способность заражать организмы и патогенность — способность вызывать заболевание. Как мы видим, обе они значительно выросли это время. В меньшей степени это характерно для штамма «гамма», и в большей для штамма «дельта», с чем и связано его доминирование в популяции.