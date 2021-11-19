Россия достигла уровня коллективного иммунитета в 50%. В Петербурге — больше 60%

«По состоянию на 19 ноября вакцинация первым компонентом проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла — 58 713 240 раз», — говорится в сообщении. Неделей ранее уровень коллективного иммунитета составлял 49%.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, в 11 российских регионах этот показатель уже превышает 60%. Это Москва (67,1%), Подмосковье (69,6%),Петербург (67,1%), Чечня (63,3%), Карелия (69,6%), Севастополь (70%), Тыва (71%), Чукотка (73,2%), Белгородская (62,5%) и Мурманская (63,2%) области, Ненецкий автономный округ (62,6%). Голикова также призвала россиян привиться до новогодних праздников.

Напомним, ношение медицинских масок снижает распространение коронавируса на 53%. К такому выводу пришли ученые Университета Монаша в Австралии и Эдинбургского университета, проанализировав более 30 научных работ, посвященных эффективности мер по борьбе с COVID-19.

Также рассказываем об основных заявлениях главы Роспотребнадзора Анны Поповой на заседании комитета Госдумы по охране здоровья: от введения QR-кодов в общественном транспорте, выдачи сертификатов по количеству антител и до прививок от гриппа переболевшим COVID-19.