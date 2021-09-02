Роспотребнадзор: новый рост заболеваемости коронавирусом в России произойдет осенью

«Мы ожидаем подъем, это закономерно. Мы надеемся: при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже. Каждый год, когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школы, по целому ряду эпидемиологических, вирусологических причин, складывающиеся заново коллективы во второй декаде сентября дают всплеск острых респираторных вирусных инфекций», — приводит «Интерфакс» слова Поповой.

Напомним, еще в начале августа губернатор Петербурга Александр Беглов также спрогнозировал приход четвертой волны коронавируса осенью 2021 года. Победить вирус «пока не удается», поэтому в городе не планируют снимать все введенные ранее ограничения.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 6 миллионов 956 тысяч, в Москве — 1 миллион 570 тысяч, в Петербурге — 578 тысяч, в мире — 218 миллионов человек. С 30 января 2021-го кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. Вновь разрешено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях, открыты для посещения аквапарки и аттракционы. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.