Планируют ли в Петербурге полностью снять ограничения по коронавирусу? Ответил Беглов

О ситуации с коронавирусом в Петербурге, цитата по ТАСС:

К сожалению, победить вирус пока не удается, и, хотя ситуация в нашем городе находится под контролем, полностью снимать ограничения и возвращаться к обычному ритму жизни мы пока не можем. Заболеваемость поднимается волнами, мы вынуждены реагировать и город вынужден сохранять все системы по борьбе с коронавирусом в режиме мобилизации, держать в высокой готовности койки, поддерживать запасы лекарств, строить и дооснащать медицинские учреждения. Благодаря поддержке президента город получил из федерального центра больше 30 миллиардов рублей на борьбу с ковидом.