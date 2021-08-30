Планируют ли в Петербурге полностью снять ограничения по коронавирусу? Ответил Беглов

Власти Петербурга пока не планируют полностью отменять все действующий ограничения по коронавирусу. Победить вирус «пока не удается». Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.
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Фото: Shutterstock.com
Александр Беглов
О ситуации с коронавирусом в Петербурге, цитата по ТАСС:
К сожалению, победить вирус пока не удается, и, хотя ситуация в нашем городе находится под контролем, полностью снимать ограничения и возвращаться к обычному ритму жизни мы пока не можем. Заболеваемость поднимается волнами, мы вынуждены реагировать и город вынужден сохранять все системы по борьбе с коронавирусом в режиме мобилизации, держать в высокой готовности койки, поддерживать запасы лекарств, строить и дооснащать медицинские учреждения. Благодаря поддержке президента город получил из федерального центра больше 30 миллиардов рублей на борьбу с ковидом.
27 августа в Петербурге сняли часть ограничений, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса. В городе вновь разрешено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях, открыты для посещения аквапарки и аттракционы. Также с 27 августа возможно проведение конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек. Рассказываем подробнее обо всех изменениях.
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