В Петербурге снимают часть ограничений, введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавируса. Спорт снова будет со зрителями, а аквапарки вновь примут посетителей. Рассказываем, как изменится жизнь петербуржцев с 27 августа.
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Фото: Shutterstock.com
С 27 августа разрешается:
- Работа объектов развлечения и досуга, расположенных в торговых центрах. При условии, что количество посетителей будет ограничено: не более 1 человека на 4 кв. м. площади.
- Доступ посетителей в детские игровые комнаты — кроме расположенных в предприятиях общественного питания. При условии, что количество посетителей будет ограничено: не более 1 человека на 4 кв. м. площади.
- Доступ посетителей в аквапарки. При условии, что количество посетителей будет ограничено: не более 1 человека на 10 кв. м площади водной зоны аквапарка и не более 1 человека на 4 кв. м площади в иных доступных для посещения помещениях. Коме того, работники аквапарков для возобновления их работы должны быть вакцинированы от коронавирусу.
- Доступ посетителей на аттракционы, находящиеся в помещении. При условии, что количество посетителей будет ограничено: не более 1 человека на 12 кв.м площади объекта
- Доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия. При условии, что все участники (спортсмены, тренеры, судья и иные лица, обеспечивающие их проведение) должны иметь QR-код о вакцинации, QR-код о перенесенном коронавирусе или QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.
Но есть условие. Для возобновления работы всех объектов сотрудники должны быть вакцинированы от коронавируса:
- До 27 августа 100% работников должны иметь либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины, либо QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, либо QR-код, подтверждающий, что работник переболел коронавирусом не более 6 календарных месяцев назад.
- С 1 октября 100% работников, за исключением переболевших не более 6 календарных месяцев назад, должны пройти полный курс вакцинации. Выполнение этого условия должно подтверждаться QR-кодами.
- Для работников, не имеющих гражданства Российской Федерации, выполнение этих требований подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией.
Также с 27 августа возможно проведение конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек — кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных мероприятий. Максимально допустимое количество участников этих мероприятий будет определяться исходя из требований постановления Главного государственного санитарного врача, в настоящее время — до 1 000 человек. С 27 августа все участники этих мероприятий, за исключением посетителей, должны иметь:
- либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины;
- либо QR-код о вакцинации;
- либо QR-код о перенесенной коронавирусной инфекции;
- либо QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.
С 1 октября все участники этих мероприятий, кроме переболевших коронавирусной инфекцией не более 6 календарных месяцев назад, должны пройти полный курс вакцинации или иметь QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.
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