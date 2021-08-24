Также с 27 августа возможно проведение конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек — кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных мероприятий. Максимально допустимое количество участников этих мероприятий будет определяться исходя из требований постановления Главного государственного санитарного врача, в настоящее время — до 1 000 человек. С 27 августа все участники этих мероприятий, за исключением посетителей, должны иметь:

либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины;

либо QR-код о вакцинации;

либо QR-код о перенесенной коронавирусной инфекции;

либо QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.

С 1 октября все участники этих мероприятий, кроме переболевших коронавирусной инфекцией не более 6 календарных месяцев назад, должны пройти полный курс вакцинации или иметь QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.