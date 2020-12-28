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  • Здоровье

10 лучших книг года о здоровье и психологии — про иммунитет, секс и правильный уход за кожей

Самая честное руководство по полезным продуктам питания, бестселлер The New York Times о внедрении в жизнь важных привычек, инструкция аллерголога-дерматолога для выбора безопасной и эффективной косметики —  по традиции отобрали вышедшие в 2020 году (и стоящие внимания!) книги, за чтением которых будем коротать новогодние каникулы.

Бьюти-минимализм. Чем опасен гиперуход за кожей и что делать, чтобы не навредить себе

Автор: канадский дерматолог-аллерголог Сэнди Скотницки

Предельно честный рассказ о воздействии косметических средств на кожу будет полезен всем, кто научиться разбираться в ингредиентах сывороток и очищающих средств, отличать маркетинг от правды, а полезные вещества в составе — от вредных и потенциально опасных (а таких по-прежнему немало!). Врач с 20-летним стажем Сэнди Скотницки объясняет, как не попасться на уловки бьюти-блогеров и подобрать действительно эффективные средства. Например, если вы страдаете от чувствительности или гиперчувствительности кожи. 

Читайте отрывок из книги о том,  работают ли пептиды, ретинол и антиоксиданты в составе косметики. 

Книга поступит в продажу в январе. Издательство: Альпина Паблишер.

Близкие отношения. Как решить проблемы, с которыми сталкиваются все пары

Авторы: психотерапевты Альберт Эллис и Роберт Хаппер

Книга для тех, кто уже заметил, что даже при смене партнеров вас рано или поздно настигают те же проблемы в отношениях, а любовь со временем непременно гаснет. Авторы уверены, что из этого порочного круга есть выход и предлагают основанные на принципах РЭПТ (Рационально-эмоциональная-поведенческая психотерапия) методы решения классических для пар проблем. Однозначный маст-хэв для всех, кто пытается лучше понять себя и своего близкого человека. 

Читайте отрывок из книги о том, какие проблемы пары могут испытывать в сексе, и какие мысленные установки к ним приводят.

Купить книгу можно здесь. Издательский дом "Питер".

Еда для радости. Записки диетолога

Автор: врач-диетолог и медицинский журналист Елена Мотова

На 320 страницах расположились честное обсуждение волнующих и спорных вопросов диетологии, гид по витаминам, разборы продуктов и идеи о том, как разнообразить рацион. «Информации о питании сегодня накоплено так много, что любой нормальный человек в ней немедленно увязнет, запутается и придет к выводу, что все равно ничего не понятно. Но, к счастью, есть Елена Мотова, которая перелопатила горы исследований и внятно объяснила, что все-таки точно известно, а что пока не очень», — отмечает в рецензии на книгу популяризатор науки Ася Казанцева.

Читайте отрывок о том, почему вам пора перестать покупать витамины и минералы ради улучшения здоровья.

Купить книгу можно здесь. Издательство Corpus.

Хорошие плохие чувства

Автор: биолог и психиатр Рэндольф Несси

Опираясь на исследования в области эволюционной биологии и собственную клиническую практику, известный ученый Рэндольф Несси размышляет  о том, почему естественный отбор сформировал у человека такую хрупкую психику — со склонностью к тревожности, депрессии, биполярному и другим расстройствам. Маст-хэв для всех, кто интересуется ментальным здоровьем и хочет лучше понять природу своего психологического дискомфорта. 

Читайте отрывок о том, могла ли современная среда спровоцировать эпидемию депрессий. 

Купить книгу можно здесь. Издательство: Альпина Паблишер. 

Промывка мозга

Автор: врач-невролог Дэвид Перлмуттер

Известный американский невролог и автор бестселлера «Еда и мозг» анализирует причины, по которым мы чувствуем себя гораздо более одинокими, обеспокоенными и подавленными, чаще болеем и набираем лишние килограммы. В новой книге он представил свою программу для промывки мозга и объясняет, как добиться ясного мышления, укрепления отношений с людьми и развития полезных привычек.

Читайте отрывок о том, как сидячий образ жизни вредит работе вашего мозга и настроению.

Купить книгу можно здесь. Издательство МИФ. 

Близость. Книга о хорошем сексе

Автор: психолог, сексолог Наталья Фомичева

Кандидат психологических наук Наталья Фомичева рассказывает, какое место секс действительно должен занимать в нашей жизни и отношениях, как на его качество влияет принятие нами собственного тела (и тела партнера!), как не столкнуться с сексуальным выгоранием в многолетнем браке и нормально ли быть полигамным. Автор развенчивает основные мифы о сексе, приводит примеры из своей практики консультирования пар и дает ценные советы. 

Читайте отрывок о том, в каких случаях абсолютно нормально не хотеть секса. 

Купить книгу можно здесь. Издательство: Альпина Паблишер.

Иммунитет. Наука о том, как быть здоровым

Автор: иммунолог Дженна Маччиоки

Во время пандемии COVID-19 вокруг иммунитета возникло еще больше мифов — нелепых и антинаучных. Все, что вы должны знать о своем иммунной системе и способах влияния на нее, Дженна Маччиоки (она исследует эту тему более 20 лет!) уместила на 340 страницах. Итак, что из многочисленных рекомендаций СМИ и врачей действительно помогут меньше и легче болеть, а какие всего лишь недобросовестная реклама?

Читайте отрывок о том, как качество сна влияет на ваш иммунитет. 

Купить книгу можно здесь. Издательство МИФ. 

Мифы о диетах. Наука о том, что мы едим

Автор: профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор

Подробный анализ научных данных о продуктах питания и содержащихся в них ингредиентах от знаменитого и авторитетного ученого. Как относиться к консервантам и искусственным подсластителям, стоит ли бояться глютена и лактозы, есть ли смысл считать калории? Тим Спектор отвечает на эти и многие другие вопросы о правильном питании. 

Читайте краткий обзор мифов о похудении, фастфуде и холестерине, которые развенчиваются в книге. 

Купить книгу можно здесь. Издательство МИФ. 

Искусство заботы о душе

Автор: настоятель буддийского храма Шунмио Масуно

В книге собрано 100 советов о жизни без стресса от настоящего эксперта в области mental-health — настоятеля японского буддийского храма с 450-летней историей. Шунмио Масуно делится с жителями больших городов практическими рекомендацияи о жизни в стиле дзен: можете вводить по одному лайфхаку ежеденевно и наблюдать за своими психологическими реакциями. 

Читайте отрывок с 10 советами о жизни без стресса в мегаполисе. 

Купить книгу можно здесь. Издательство БОМБОРА.

Нанопривычки. Маленькие шаги, которые приведут к большим переменам

Автор: основатель лаборатории дизайна поведения в Стэнфордском университете Би Джей Фогг

Бестселлер The New York Times теперь и на русском языке — рекомендуется к прочтению на каникулах всем, кто хочет обзавестись новыми полезными привычками в 2021 году и избавиться от надоевших. Би Джей Фогг уверен: многим не удается изменить свой стиль поведения не из-за лени и отсутствия мотивации, а из-за ошибок в подходе к формированию новых привычек. Автор «Нанопривычек» предлагает свою работающую систему. 

Читайте отрывок о том, какие правила помогают в избавлении от вредных привычек. 

Купить книгу можно здесь. Издательство БОМБОРА.

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