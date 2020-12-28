10 лучших книг года о здоровье и психологии — про иммунитет, секс и правильный уход за кожей

Самая честное руководство по полезным продуктам питания, бестселлер The New York Times о внедрении в жизнь важных привычек, инструкция аллерголога-дерматолога для выбора безопасной и эффективной косметики — по традиции отобрали вышедшие в 2020 году (и стоящие внимания!) книги, за чтением которых будем коротать новогодние каникулы.
Бьюти-минимализм. Чем опасен гиперуход за кожей и что делать, чтобы не навредить себе
Автор: канадский дерматолог-аллерголог Сэнди Скотницки
Предельно честный рассказ о воздействии косметических средств на кожу будет полезен всем, кто научиться разбираться в ингредиентах сывороток и очищающих средств, отличать маркетинг от правды, а полезные вещества в составе — от вредных и потенциально опасных (а таких по-прежнему немало!). Врач с 20-летним стажем Сэнди Скотницки объясняет, как не попасться на уловки бьюти-блогеров и подобрать действительно эффективные средства. Например, если вы страдаете от чувствительности или гиперчувствительности кожи.
Читайте отрывок из книги о том, работают ли пептиды, ретинол и антиоксиданты в составе косметики.
Книга поступит в продажу в январе. Издательство: Альпина Паблишер.
Близкие отношения. Как решить проблемы, с которыми сталкиваются все пары
Авторы: психотерапевты Альберт Эллис и Роберт Хаппер
Книга для тех, кто уже заметил, что даже при смене партнеров вас рано или поздно настигают те же проблемы в отношениях, а любовь со временем непременно гаснет. Авторы уверены, что из этого порочного круга есть выход и предлагают основанные на принципах РЭПТ (Рационально-эмоциональная-поведенческая психотерапия) методы решения классических для пар проблем. Однозначный маст-хэв для всех, кто пытается лучше понять себя и своего близкого человека.
Читайте отрывок из книги о том, какие проблемы пары могут испытывать в сексе, и какие мысленные установки к ним приводят.
Купить книгу можно здесь. Издательский дом "Питер".
Еда для радости. Записки диетолога
Автор: врач-диетолог и медицинский журналист Елена Мотова
На 320 страницах расположились честное обсуждение волнующих и спорных вопросов диетологии, гид по витаминам, разборы продуктов и идеи о том, как разнообразить рацион. «Информации о питании сегодня накоплено так много, что любой нормальный человек в ней немедленно увязнет, запутается и придет к выводу, что все равно ничего не понятно. Но, к счастью, есть Елена Мотова, которая перелопатила горы исследований и внятно объяснила, что все-таки точно известно, а что пока не очень», — отмечает в рецензии на книгу популяризатор науки Ася Казанцева.
Читайте отрывок о том, почему вам пора перестать покупать витамины и минералы ради улучшения здоровья.
Купить книгу можно здесь. Издательство Corpus.
Хорошие плохие чувства
Автор: биолог и психиатр Рэндольф Несси
Опираясь на исследования в области эволюционной биологии и собственную клиническую практику, известный ученый Рэндольф Несси размышляет о том, почему естественный отбор сформировал у человека такую хрупкую психику — со склонностью к тревожности, депрессии, биполярному и другим расстройствам. Маст-хэв для всех, кто интересуется ментальным здоровьем и хочет лучше понять природу своего психологического дискомфорта.
Читайте отрывок о том, могла ли современная среда спровоцировать эпидемию депрессий.
Купить книгу можно здесь. Издательство: Альпина Паблишер.
Промывка мозга
Автор: врач-невролог Дэвид Перлмуттер
Известный американский невролог и автор бестселлера «Еда и мозг» анализирует причины, по которым мы чувствуем себя гораздо более одинокими, обеспокоенными и подавленными, чаще болеем и набираем лишние килограммы. В новой книге он представил свою программу для промывки мозга и объясняет, как добиться ясного мышления, укрепления отношений с людьми и развития полезных привычек.
Читайте отрывок о том, как сидячий образ жизни вредит работе вашего мозга и настроению.
Купить книгу можно здесь. Издательство МИФ.
Близость. Книга о хорошем сексе
Автор: психолог, сексолог Наталья Фомичева
Кандидат психологических наук Наталья Фомичева рассказывает, какое место секс действительно должен занимать в нашей жизни и отношениях, как на его качество влияет принятие нами собственного тела (и тела партнера!), как не столкнуться с сексуальным выгоранием в многолетнем браке и нормально ли быть полигамным. Автор развенчивает основные мифы о сексе, приводит примеры из своей практики консультирования пар и дает ценные советы.
Читайте отрывок о том, в каких случаях абсолютно нормально не хотеть секса.
Купить книгу можно здесь. Издательство: Альпина Паблишер.
Иммунитет. Наука о том, как быть здоровым
Автор: иммунолог Дженна Маччиоки
Во время пандемии COVID-19 вокруг иммунитета возникло еще больше мифов — нелепых и антинаучных. Все, что вы должны знать о своем иммунной системе и способах влияния на нее, Дженна Маччиоки (она исследует эту тему более 20 лет!) уместила на 340 страницах. Итак, что из многочисленных рекомендаций СМИ и врачей действительно помогут меньше и легче болеть, а какие всего лишь недобросовестная реклама?
Читайте отрывок о том, как качество сна влияет на ваш иммунитет.
Купить книгу можно здесь. Издательство МИФ.
Мифы о диетах. Наука о том, что мы едим
Автор: профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор
Подробный анализ научных данных о продуктах питания и содержащихся в них ингредиентах от знаменитого и авторитетного ученого. Как относиться к консервантам и искусственным подсластителям, стоит ли бояться глютена и лактозы, есть ли смысл считать калории? Тим Спектор отвечает на эти и многие другие вопросы о правильном питании.
Читайте краткий обзор мифов о похудении, фастфуде и холестерине, которые развенчиваются в книге.
Купить книгу можно здесь. Издательство МИФ.
Искусство заботы о душе
Автор: настоятель буддийского храма Шунмио Масуно
В книге собрано 100 советов о жизни без стресса от настоящего эксперта в области mental-health — настоятеля японского буддийского храма с 450-летней историей. Шунмио Масуно делится с жителями больших городов практическими рекомендацияи о жизни в стиле дзен: можете вводить по одному лайфхаку ежеденевно и наблюдать за своими психологическими реакциями.
Читайте отрывок с 10 советами о жизни без стресса в мегаполисе.
Купить книгу можно здесь. Издательство БОМБОРА.
Нанопривычки. Маленькие шаги, которые приведут к большим переменам
Автор: основатель лаборатории дизайна поведения в Стэнфордском университете Би Джей Фогг
Бестселлер The New York Times теперь и на русском языке — рекомендуется к прочтению на каникулах всем, кто хочет обзавестись новыми полезными привычками в 2021 году и избавиться от надоевших. Би Джей Фогг уверен: многим не удается изменить свой стиль поведения не из-за лени и отсутствия мотивации, а из-за ошибок в подходе к формированию новых привычек. Автор «Нанопривычек» предлагает свою работающую систему.
Читайте отрывок о том, какие правила помогают в избавлении от вредных привычек.
Купить книгу можно здесь. Издательство БОМБОРА.
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