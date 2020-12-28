10 лучших книг года о здоровье и психологии — про иммунитет, секс и правильный уход за кожей

Еда для радости. Записки диетолога

Автор: врач-диетолог и медицинский журналист Елена Мотова

На 320 страницах расположились честное обсуждение волнующих и спорных вопросов диетологии, гид по витаминам, разборы продуктов и идеи о том, как разнообразить рацион. «Информации о питании сегодня накоплено так много, что любой нормальный человек в ней немедленно увязнет, запутается и придет к выводу, что все равно ничего не понятно. Но, к счастью, есть Елена Мотова, которая перелопатила горы исследований и внятно объяснила, что все-таки точно известно, а что пока не очень», — отмечает в рецензии на книгу популяризатор науки Ася Казанцева.

Читайте отрывок о том, почему вам пора перестать покупать витамины и минералы ради улучшения здоровья.

Купить книгу можно здесь. Издательство Corpus.